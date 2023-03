Kreis Pinneberg Vorbildlich - aufmerksame Nachbarin vertreibt den Einbrecher

Drei Taten in Wedel, Elmshorn und Borstel-Hohenraden. Was Spuren im Schnee über den Mann verraten, der eine Praxis heimsuchte.

Einbrecherwaren am Wochenende in Wedel, Elmshorn sowie Borstel-Hohenraden am Werk (Symbolfoto).

Wedel/Elmshorn/Borstel-Hohenraden. Einbrecher waren am Wochenende in Wedel, Elmshorn sowie Borstel-Hohenraden aktiv. Betroffen waren Wohngebäude sowie eine Tierarztpraxis. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Louis-Mendel-Straße in Elmshorn vertrieb am Sonnabend eine aufmerksame Nachbarin einen Einbrecher. Der Mann versuchte dort gegen 14.30 Uhr, in eine Doppelhaushälfte einzudringen.

Kreis Pinneberg: Aufmerksame Nachbarin vertreibt den Einbrecher

Dabei wurde er von der Frau aus dem Nachbarhaus beobachtet. Die alarmierte sofort die Polizei. Der Täter hat möglicherweise die unerwünschte Zeugin bemerkt und daher die Flucht ergriffen.

Er ist etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, schlank und hat schwarze, kurze Haare. Auffällig sind seine breiten Schultern. Seine Bekleidung bestand aus einer blauen Jacke und festen Schuhen. Der Mann trug einen dunklen Rucksack bei sich.

Frau in Wedel sieht Täter aus ihrer Wohnung kommen

In Wedel hat eine Bewohnerin einen Einbrecher verscheucht, der in der Abwesenheit der Frau in ihre Wohnung eingedrungen war. Sie liegt in einem Mehrparteienhaus an der Feldstraße Ecke Voßhagen.

Als die Frau am Sonnabend gegen 19.45 Uhr nach Hause zurückkehrte, sah sie noch einen Mann aus ihrer Wohnungstür kommen und davonlaufen. Er erbeutete einen geringen Geldbetrag.

In Borstel-Hohenraden ist am Sonnabend eine Tierarztpraxis betroffen

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt, schlank und geschätzte 1,65 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze aufgesetzt.

In Borstel-Hohenraden sind unbekannte Täter am Sonnabendmorgen in eine Tierarztpraxis eingedrungen, die auf einem Hof an der Quickborner Straße beheimatet ist.

Spuren im Schnee passen zu Sportschuhen der Marke New Balance

Zwischen 5.18 und 6 Uhr drang der Täter in die Praxis ein. Dabei wurde der Mann von einer Videokamera gefilmt. Spuren im Schnee lassen den Schluss zu, dass der Täter Sportschuhe von New Balance getragen hat.

In der Nähe entdeckten die Beamten ein rotes Pegasus-Fahrrad mit schwarzgrauer Rahmentasche, das dem Einbrecher gehören könnte. Erbeutet hat er offenbar nichts.

Kreis Pinneberg: Ein sichergestelltes Fahrrad könnte dem Einbrecher zuzuordnen sein

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen für alle drei beschriebenen Taten nach Zeugen, die im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Auch Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem sichergestellten Fahrrad wären interessant. Kontakt unter Telefon 04101/20 20.