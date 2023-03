A23-Abfahrt Tornesch: Vorfahrt missachtet – fünf Verletzte bei Auto-Kollision

An der A23-Anschlussstelle Tornesch waren zwei Autos in einen Unfall verwickelt (Symbolbild).

Tornesch. Am späten Montagabend des 13. März ist es an der A23-Anschlussstelle Tornesch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.25 Uhr hat eine 40 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Skoda aus Richtung Hamburg kommend die Autobahn verlassen. Sie wollte bei bereits ausgeschalteter Ampel links auf die Landstraße in Richtung Tornesch abbiegen.

Dabei übersah die Fahrerin auf der Ahrenloher Straße einen von links kommenden BMW, den ein 21-Jähriger lenkte. Dieser Wagen mit drei weiteren Insassen hatte Vorfahrt. Es kam im Kreuzungsbereich zu einer Kollision. Der herbeigerufenen Freiwilligen Feuerwehr Tornesch war gemeldet worden, dass mit einer im Auto eingeklemmten Person zu rechnen sei. Auch die Polizei Uetersen und Beamte der Autobahnpolizei waren vor Ort.

A23 bei Tornesch: Fünf Verletzte bei Auto-Kollision

Doch als die Wehr mit gut 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle ankam, stellte sich heraus, dass glücklicherweise doch niemand befreit werden musste. Jedoch gab es laut Rettungsdienst insgesamt fünf Verletzte.

Der Fahrer des BMW erlitt nach Angaben der Beamten bei der Kollision mittelschwere Verletzungen, er wurde ins Altonaer Krankenhaus eingeliefert. Die Skoda-Fahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu, kam jedoch ebenfalls ins Krankenhaus. Die drei weiteren Leichtverletzten lehnten eine medizinische Behandlung ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch sicherte die Unfallstelle ab, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für circa eine Stunde kam es zu Verkehrsbehinderungen.

