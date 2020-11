Wedel. Fällt ein erster Bauabschnitt des Riesen-Neubaugebiets Wedel-Nord kleiner aus als zunächst geplant? Die SPD-Fraktion hat am Dienstagabend im Planungsausschuss mit der Aussage überrascht, die Investoren – die Firmen Semmelhaack und Rehder - hätten zugestimmt, den ersten Bauabschnitt auf nur zwei Quartiere mit 500 statt 640 Wohnungen zu verkleinern; die im dritten Quartier geplante zweite Kita sowie der „Marktplatz“ sollten demnach in die ersten beiden verlegt werden.

Davon haben die übrigen Ausschussmitglieder noch nie etwas gehört, und auch die Verwaltung wisse davon „nichts Konkretes“, wie Gisela Sinz, Fachbereichsleiterin Bauen und Umwelt, sagte. Stephan Rehder, Geschäftsführer von Rehder Wohnungsbau, sowie Hartmut Thede, Leiter Projektentwicklung der Firma Semmelhaack, bestätigten gegenüber dem Abendblatt die grundsätzliche Bereitschaft der Investoren, zunächst kleiner zu bauen. Die dann dringend benötigte zweite Kita – die an der Voßhörntwiete deckt nur den Bedarf der umliegenden Quartiere, nicht den des Neubaugebiets – könnte mit dem geplanten Seniorenheim zusammengelegt werden. „Dieses Modell wurde von uns bereits andernorts sehr erfolgreich erprobt. Es ergeben sich viele Synergien, die genutzt werden können“, so Thede. Auch ein Begegnungsplatz könnte in das neue, kleinere Gebiet umgeplant werden. Es bedürfe aber noch genauer Analyse und Abstimmung.

Selbst die WSI könnte kleinere Variante möglicherweise dulden

Und so zeichnet sich möglicherweise ein Kompromiss ab. Grüne, FDP und Linke können, so scheint es, mit der Variante eines verkleinerten ersten Bauabschnitts mit vorläufiger Zufahrt über die Voßhörntwiete leben. Die SPD will im Haupt- und Finanzausschuss kommenden Montag zwar einen Kostencheck fordern, ob die Stadt ohne die Bundesmittel für eine Nordtangente (wir berichteten) das Gesamtprojekt überhaupt bezahlen kann, schien aber dem ersten kleinen Schritt nicht abgeneigt. Die WSI ist zwar generell gegen Wedel-Nord, könnte eine kleine Lösung aber möglicherweise dulden.

Die CDU bleibt unterdessen bei ihrer Haltung, dass zunächst die Verkehrsanbindung des gesamten Areals geklärt werden müsse, bevor gebaut werde: Die Bürger hätten dies gefordert, so Fraktionschef Kay Burmester, „und jetzt wird genau das Gegenteil beantragt.“ Wenn alle anderen sich einig sind, ist die Zustimmung von CDU und WSI allerdings gar nicht nötig.

Ob sie sich einig sind, wird sich kommende Woche nach einem Online-Meeting zeigen. Die SPD hatte überraschend mit einem Änderungsantrag die Bildung einer Gruppe gefordert, bei der die Arbeitsgruppensprecher der Parteien eine gemeinsame Linie erarbeiten sollen.

Kreisverkehr an der Pinneberger Straße wird wieder aktuell

Weiteres Thema: ein Kreisverkehr für die Kreuzung Pinneberger Straße/Steinberg/Flerrentwiete. Die Idee ist alt, doch solange noch im Raum stand, dass die Bundesstraße hierhin verlegt werden könnte, gab es dafür keine Genehmigung vom Land. Das Thema Bundesstraße ist zwar vom Tisch, doch erst muss eine Entscheidung zum ersten Bauabschnitt für Wedel-Nord her. Der hätte in diesem Bereich ein höheres Verkehrsaufkommen zur Folge, was wiederum relevant für eine Genehmigung des Kreisverkehrs wäre. Vorsorglich beauftragten die Politiker die Verwaltung dennoch einstimmig, die Sache rund zu machen. Die Linke brachte schließlich einen weiteren alten Vorschlag auf den Tisch: Sie will nochmals prüfen, ob das Baugebiet 27d „Geestrand“ beidseits der Bundesstraße 431 Richtung Holm nicht doch für weitere Wohnungen infrage käme – der Plan war vor Jahren zugunsten Wedel-Nord fallengelassen worden.

SPD, Grüne, WSI und FDP sprachen sich gegen den Antrag aus, denn mittlerweile wurde das Gelände an mehrere neue Eigentümer verkauft, „und wir können ja nicht beschließen, da zu bauen, wenn wir nicht wissen, ob die Eigentümer das überhaupt wollen“, so Manfred Eichhorn (SPD). Nun sollen die Pläne der Eigentümer erfragt werden.