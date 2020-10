Wedel. Seit 2006 wird der Schulauer Hafen geplant, seit 2013 gebaut, doch erst jetzt soll ein Konzept dafür her: Der Planungsausschuss beschloss, der Empfehlung der Verwaltung zu folgen und eine Machbarkeitsstudie für die Nutzung des Hafenbeckens und der „Maritimen Meile“ vom Strandbad bis zum Willkomm Höft in Auftrag zu geben. Ziel sollen „Nutzungskonzeptskizzen, die Klärung der baulichen und technischen Umsetzung, die Finanzierung und Sicherstellung des Hafenbetriebes sowie eine Organisationsform und ein Hafenmanagementkonzept“ sein. 50.000 Euro soll die Studie kosten, die Stadt hofft dabei auf einen Zuschuss in Höhe von 27.000 Euro von der AktivRegion.

Martin Schumacher (FDP) zeigte sich irritiert: „Seit zehn Jahren gab es in der Hafen AG hunderte Stunden Sitzungen, es wurden zahlreiche Vorschläge zur Gestaltung gemacht – alle wurden abgelehnt.“ Der Vorschlag der Verwaltung verbrenne Geld, eigenes und fremdes, er koste weitere Zeit und „er ist eine Ohrfeige für alle, auch für uns hier im Ausschuss und in der Hafen AG, die sich seit Jahren um den Hafen kümmern und um Lösungen ringen“. Die Diskussion um die „Bespielung des maritimen Umfelds“ sei „Kindergarten“.

Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) wunderte sich über „die Schärfe“. Keineswegs wolle die Verwaltung die Entwicklung blockieren oder unterstellen, dass sich bislang niemand Gedanken gemacht hätte. Vielmehr gäbe es noch kein tragfähiges Konzept, weil es in der Politik „wenig Einigkeit“ gegeben habe.

Er habe Verständnis für die Verbitterung Schumachers, sagte Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke, „aber es war nicht allein die Verwaltung, die das in den vergangenen Jahren verbockt hat. Das war auch die Politik.“ René Penz (WSI) findet es gut, „das Ganze mal zu ordnen“. Er forderte eine „tabulose“ Betrachtung. „Es darf etwa nicht ausgeschlossen werden, das Hafenbecken mit einem Fluttor zu verschließen. Dann wäre auch etwas wie Stand-up-Paddling möglich“. Patrick Eichberger (Die Linke) forderte, sich keine Ideen zu verbauen.