Wedel. Schüler der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule in Wedel haben auf dem Gelände der Bildungsstätte am Tinsdaler Weg einen brisanten Fund gemacht. Sie entdeckten laut Polizeiangaben einen auffälligen Stoffbeutel, in dem sich eine größere Summe Bargeld befand. Die Schüler erwiesen sich als ehrliche Finder und übergaben Beutel und Geld an die Polizei.

Den Fund machten die Schüler bereits am 23. September. Seitdem sucht die Polizei nach dem Eigentümer – bisher erfolglos. „Es kommen viele Möglichkeiten in Frage. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um Geld aus Straftaten handelt“, so Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Pinneberg.

Um wie viel Geld es sich genau handelt, soll nicht mitgeteilt werden, um die Identifizierung des rechtmäßigen Eigentümers nicht zu erschweren. „Es handelt sich schon um eine ordentliche Summe“, so der Polizeisprecher weiter. Die Beamten haben am Donnerstag ein Foto des auffälligen Stoffbeutels veröffentlicht, in dem sich das Geld befand. Der Besitzer oder Zeugen, die etwas zu dem Geldfund wissen, sollten sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 an die Kriminalpolizei in Pinneberg wenden.