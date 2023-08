Gelungener Abschluss einer überaus erfolgreichen Weltmeisterschaft: Paralympics-Schwimmerin Tanja Scholz (39) aus Elmshorn krault am letzten Wettkampftag in Manchester auf der 200-Meter-Freistilstrecke in der für sie ungewohnt hohen Klasse S5 zur Silbermedaille – ihr sechstes Edelmetall der Woche.