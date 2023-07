Elmshorn. Seinen Abschied nach neun Jahren von der SV Halstenbek-Rellingen hatte Ümit Karakaya (28) mit dem Oberliga-Aufstieg gekrönt. Noch nicht einmal zwei Monate später folgt das Wiedersehen mit der alten Liebe. In der ersten Runde des Lotto-Pokalwettbewerbs 2023/24 trifft der an die Krückau gewechselte Spielmacher mit dem FC Elmshorn (Bezirksliga West) ausgerechnet auf die Halstenbeker.

Das ergab die Auslosung der ersten Runde auf dem Verbandsgelände in Hamburg-Jenfeld. Karakayas Eltern Süleyman und Nuray schwenken um. „Ab sofort sind wir FCE-Fans“, sagt die Mutter. Dabei kennt der Fußball doch keine Verwandten. Das merkte FCE-Trainer Seyhmus Atug beim 1:3 (1:2) gegen den ASV Hamburg (Landesliga), als seine Cousins Beytullah und Bedran jeweils einen Treffer für die Gäste erzielten. Neuzugang Max Keim (Niendorfer TSV II) schoss das 1:2 der Elmshorner.

Die Halstenbeker bezwangen beim Hanse-Merkur-Cup der Kaltenkirchener TS die zweite Mannschaft von Altona 93 (Landesliga-Neuling) dank der Treffer von Marvin Schramm (9.) und Patrick Meyer (80./kam vom VfR Horst) 2:0. Gegen den SV Todesfelde II geht es am Sonnabend um den dritten Platz im Turnier.

Fußball: Lotto-Pokal – Cosmos Wedel freut sich auf den Eimsbütteler TV

„Ein definitiv für mich spezielles Spiel“ wartet nach eigener Aussage auf Philipp Obloch, nämlich die Rückkehr im Pokal an die frühere Wirkungsstätte. Nach drei Jahren einwandfreier Arbeit für den TuS Osdorf in der Oberliga war Obloch am 23. Oktober 2022 vor die Tür gesetzt worden. Schon wenige Tage später verpflichtete der Kummerfelder SV (Landesliga) den Wedeler als Trainer.

Philipp Obloch, Trainer des Kummerfelder SV, muss mit seinem Team gegen TuS Osdorf, seine alte Mannschaft, ran.

Foto: Wolfgang Helm

Die Kummerfelder schafften den Klassenerhalt in der Hammonia-Staffel, die Osdorfer stiegen ab und beginnen in der Bezirksliga noch einmal ganz von vorn. Obloch trifft nur noch wenige bekannte Gesichter, wenn die Kummerfelder im Pokal am Blomkamp antreten. Die Frage schwebt im Raum, ob er den TuS gerettet hätte.

„Personelle Engpässe.“ So begründete der SV Rugenbergen (Oberliga) die Absage des Testspiels bei TBS Pinneberg (Landesliga). Dafür kommt es am 23. Juli an der Müßentwiete zum hochinteressanten Pokalduell, während die Teams des TuS Holstein Quickborn (Bezirksliga) und von Union Tornesch (Oberliga) ja nicht ahnen konnten, dass sie der Pokal nach ihrem Vergleich am vergangenen Sonntag (2:4) schon wieder zusammenführt. TuS-Trainer Alexander Koll klingt wenig begeistert. „Wir werden dann auf einige Urlauber verzichten müssen. Deshalb wäre uns ein Gegner aus einer unteren Spielklasse lieber gewesen.“

SSV Rantzau ist zu Gast beim SV Osdorfer Born

David gegen Goliath heißt es an der Schulauer Straße. Bezirksliga-Absteiger Cosmos Wedel freut sich auf den Besuch von Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV, der einige Fans mehr als gewöhnlich anlocken wird. Für Trainer Chris Coskunmeric ist es ein Feiertag. „Nur der Pokal bietet die Chance, sich einmal mit so einem Kaliber zu messen. Wenn du ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft dieser Güteklasse vereinbaren willst, blitzt du jedenfalls im Normalfall ab.“

Der SSV Rantzau (Landesliga) sieht das Pokal-Gastspiel beim SV Osdorfer Born (Kreisliga) als Teil der Vorbereitung auf die Punktrunde. Aktuell ist noch Sand im Getriebe, wie das 4:5 in einer intensiven Partie gegen den Hetlinger MTV (Bezirksliga) zeigte. Tore an der Düsterlohe: 1:0 Krabbes (9.), 1:1 Balasea (28.), 2:1 Witt (28.), 2:2 Schröder (30.), 3:2 A. Kotzapanagiotou (68.), 3:3 Wachter (83./FE im Nachschuss), 3:4 Baygündüz (86.), 4:4 Christiansen (88./ET), 4:5 Aygün (90.+1).

Lotto-Pokal, 1. Runde: die vorläufigen Ansetzungen

Freitag, 21. Juli, 19.30: FC Elmshorn – SV Halstenbek-Rellingen, TuS Osdorf – Kummerfelder SV, SC Pinneberg – SC Egenbüttel; 20 Uhr: 1. FC Quickborn – Tangstedter SV, SC Ellerau – TSV Seestermühe.

Sonnabend, 22. Juli, 11 Uhr: FC Underground – Blau-Weiß 96.

Sonntag, 23. Juli, 11 Uhr: Rellinger FC – Komet Blankenese, SuS Waldenau – TuS Hasloh; 11.30: Wedeler TSV – SC Nienstedten; 12.30: Kickers Halstenbek – TuS Appen; 13 Uhr: TBS Pinneberg – SV Rugenbergen, TV Haseldorf – Heidgrabener SV; 13.15: Groß Flottbeker SV – VfL Pinneberg; 14 Uhr: Cosmos Wedel – Eimsbütteler TV, TuS Holstein – Union Tornesch, SV Osdorfer Born – SSV Rantzau, Hetlinger MTV – Holsatia/EMTV, Gencler Birligi – TSV Holm, TuS Borstel – Germania Schnelsen, 15 Uhr: TSV Sparrieshoop – SV Hörnerkirchen, Sportfreunde Uetersen – Moorreger SV; 16.30: Roland Wedel – SV Lieth.