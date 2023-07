Fußball: TBS Pinneberg - die Neuen schießen vier Tore gegen Flottbek

Pinneberg/Hetlingen. „Dieser Mann erhöht die Qualität unseres Kaders.“ Bei den Fußballern von TBS Pinneberg fällt Teammanager Erturul Kayali ein erstes Urteil über Theodoros Ganitis (29/Mittelfeld), den der Landesliga-Aufsteiger vor wenigen Tagen unter Vertrag nahm.

Mit der Verpflichtung des Deutsch-Griechen (früher Wedeler TSV) blieben die von zahlreichen kleinen und größeren Sponsoren unterstützten Pinneberger ihrer Linie der vergangenen zwei Jahre treu, den sportlichen Erfolg mit Hilfe erfahrener Regionalliga- und Oberligaspieler erzwingen zu wollen. Zu denen zählt auch William Wachowski, der dem 8:0 (3:0) im Test bei der Groß Flottbeker SV (Kreisliga) mit drei Treffern seinen Stempel aufdrückte.

Fußball: Gute Entscheidung – TBS Pinneberg setzt auf erfahrene Spieler

Zudem waren für TBS Berke-Ali Kilinc und Joel Weiß sowie von den Neuen Jan Novotny, Jordan Traore und eben Ganitis erfolgreich. Für „Theo“, wie er nur genannt wird, war es das Ende einer langen Leidenszeit. Wegen einer schweren Schulterverletzung hatte er für die Dritte des HSV, die letztlich aus der Oberliga abstieg, seit Januar kein Spiel mehr bestritten.

Am Mittwoch um 19.30 Uhr fühlen die Pinneberger an der Müßentwiete dem SV Rugenbergen (Oberliga) auf den Zahn.

Union Tornesch: Nur die jungen Akteure überzeugten in Quickborn

Das rundum erneuerte Aufgebot von Union Tornesch (Oberliga) zeigte beim 4:2 (4:1) auf dem Kunstrasen des TuS Holstein Quickborn zwei Gesichter. Während die vor der Pause eingesetzten jungen Akteure überzeugten und für die 4:1-Führung sorgten (Jannik Ahrens, Piet Scobel, Stefan Basta, Jari Maack), erfolgte mit der Einwechselung mehrerer Etablierter im zweiten Durchgang der Einbruch. Der Quickborner Regisseur Jonathan Hüneburg, früherer Teamgefährte von Union-Stürmer Tim Witte bei den Junioren von Eintracht Norderstedt, brachte zwei Freistöße ins Ziel.

Zur Qual wurde für die Oberliga-Aufsteiger SV Halstenbek-Rellingen das Wiedersehen mit Enrik Nrecaj, der während der Saison 2016/17 am Thesdorfer Weg gestürmt hatte. Inzwischen bei der Kaltenkirchener TS gelandet, drehte der Kosovare das 1:0 von Omar Nabizada in ein 1:2. Am Ende hatten die Halstenbeker ihr Auftaktspiel beim Hanse-Merkur-Cup in Kaltenkirchen 1:4 verloren.

Nach 1800 Fans gegen Holstein Kiel hatte den SSV Rantzau (Landesliga) gegen Teutonia 05 II (Bezirksliga Süd) der Alltag wieder. Mehr als ein paar Handvoll Zuschauer waren es nicht, die den späten 2:1-Siegtreffer von Luis Witt (nach Vorarbeit von Neuzugang Mats König) beklatschten.

Bezirksliga-Fußballer begaben sich auf Reisen

Ostsee, Nordsee, tiefes Niedersachsen: Die Bezirksliga-Fußballer des Hetlinger MTV, VfL Pinneberg und Heidgrabener SV begaben sich auf Reisen, um sich auf die bevorstehende Punktrunde in der Staffel West einzuschwören. Warum 22 Hetlinger Kicker ihr Trainingslager nun ausgerechnet in Braunschweig aufschlugen? HMTV-Abteilungsleiter Michael Kirmse ist ein guter Bekannter von Dennis Prasemann, der Arminia Vechelde vor den Toren der Großstadt trainiert.

Die Partie gegen den Vechelder Erste endete nach frühem 1:0 (Daniel Schröder) 1:1. Beim 6:1 (3:0) über die Vechelder Zweite waren außer Schröder auch Nico da Ros (2), Kevin Owusu, Seyed Badagh und Ziath Ferataj erfolgreich.

VfL Pinneberg spielt in Scharbeutz unentschieden gegen Rahlstedt

24 Spieler des VfL Pinneberg quartierten sich in der Scharbeutzer Jugendherberge ein. Ramy Mansour (2) und Torben Schierbeck schenkten Teamgefährte Sascha Caldwelll mit ihren Toren ein 3:3 nach 1:3-Pausenrückstand gegen den Rahlstedter SC II zum 28. Geburtstag. Seine gegenwärtigen Grenzen bekam das Team dann beim 0:6 (0:4) vom Eichholzer SV aufgezeigt.

Der Heidgrabener SV fuhr von St. Peter-Ording zum TSV Büsum, um dort ebenfalls anstrengenden Trainingseinheiten Tribut zu zollen. Beim 1:4 (0:4) schoss Tim Robin Brinke den letzten Treffer der Partie.