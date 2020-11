Tornesch. „Niemand will sportlichen Misserfolg. Aber wenn ich die durch Corona entstandenen wirtschaftlichen und privaten Sorgen einiger Mitmenschen sehe, dann gibt es Schlimmeres als den Abstieg.“ Bei den Oberliga-Fußballern des FC Union Tornesch bezieht Fabian Knottnerus (27) aus dem Mannschaftsrat Stellung zur Lage des eigenen Teams.

Paragraf 3.4 verspricht Ärger für den FC Union Tornesch

Diese kann getrost als „kritisch“ bezeichnet werden – wenn das eintritt, was der diese Saison schon auf allen erdenklichen Positionen eingesetzte Allrounder selbst befürchtet. „Wir werden vor März kein Punktspiel mehr bestreiten.“ Denn da gibt es diesen Paragrafen 3.4 der Durchführungsbestimmungen des Hamburger Verbandes, der vorsieht, dass der Tabellenstand bei nicht beendeter Hinrunde für die Auf- und Abstiegsfrage herangezogen wird.

Für die nach sechs Partien noch punktlosen Tornescher bedeutet das Alarmstufe eins. Ursprünglich waren sie davon ausgegangen, dass sie nach dem Ende der Hinrunde in einer Abstiegsrunde noch einmal bei Null anfangen dürfen.

Auch Trainer Michael Fischer (SV Rugenbergen) erwartet keine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Foto: Ulrich Stückler / HA

Doch dass es dazu noch kommt, ist auch für Michael Fischer unwahrscheinlich. „Hamburg wird Schleswig-Holstein folgen und über den November hinaus auch im Dezember keinen Punktspiel­betrieb zulassen“, glaubt der Trainer des Tornescher Oberligakonkurrenten SV Rugenbergen. Im Januar und Februar sei erfahrungsgemäß mit etlichen witterungsbedingten Spielausfällen zu rechnen. Kurzum: „Es ist absehbar, dass der ursprüngliche Fahrplan nicht mehr einzuhalten ist.“

Hans Jürgen Stammer erhofft sich Hinweise für das weitere Vorgehen

Noch keine Beschlüsse, aber zumindest sachdienliche Hinweise erwartet Hans Jürgen Stammer, Vorsitzender der SV Halstenbek-Rellingen, von einer Videokonferenz, die der HFV-Spielausschuss seinen Erwachsenteams am Dienstag nächster Woche anbietet. Kommen einen Tag nach der Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder neue Erkenntnisse auf den Tisch? In anderen Bundes­ländern sind Bestrebungen im Gange, zumindest jugendlichen Fußballern sportliche Betätigung an der frischen Luft wieder zu ermöglichen.

In einer weiteren Videokonferenz wird sich HR-Jugendleiter Joachim Stahl in der übernächsten Woche informieren. Die Damen finden beim Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball Gehör. Alle Einladungen sind bereits erfolgt. Zum Thema wird auch der vielfach geäußerte Wunsch, das Auswechselkontingent in Coronazeiten von drei auf fünf zu erhöhen.

Die Unionspieler halten sich beim gemeinsamen Online Workout fit

Unverdrossen hat Fabian Knottnerus gestern kurz vor 19 Uhr in Hamburg-Hohenfelde seinen Laptop eingeschaltet, das Wohnzimmermobiliar in die Ecke geschoben und eine Matte auf dem Fußboden ausgerollt. „Online Workout“ heißen die Zauberworte, mit denen Athletik-Coach Jan Müller die Tornescher Akteure vor die Anzeigegeräte lockt. Ein spezielles Programm lässt es zu, dass sich die Teilnehmer gegenseitig bei der Gymnastik und den Kraftübungen beobachten.

Chefcoach Thorben Reibe und einige Spielerfrauen sitzen mit im Boot. „Beim letzten Mal stand mir der Schweiß auf der Stirn“, sagt Knottnerus, der sich überdies mit Läufen die Alster entlang fit hält.

Das Schönste für ihn ist dann immer, wenn die Teamgefährten hinterher noch eine Getränkedose öffnen und sich am Bildschirm angeregt unterhalten, so wie sie das immer in der Kabine machten – bis die Politik dieses Miteinander so stark einschränkte, dass der Hamburger Verband ein Spiel- und Trainingsverbot für den gesamten November verhängte. Es wird eine noch viel längere Pause daraus, darauf sind die Fußballer eingestellt.