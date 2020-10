Tornesch. „Sie werden es schwer haben die Klasse zu halten.“ Heiko Waschatz, einst Abwehrkante der SV Halstenbek-Rellingen (51), und Jörn Borstelmann, ehemaliger Trainer von SuS Waldenau und des TSV Uetersen (58), sorgen sich um die Oberliga-Fußballer von Union Tornesch. Gemeinsam hatten die befreundeten Männer das Tornescher Gastspiel beim TuS Osdorf besucht. Schon nach zwölf Minuten war der Tabellenletzte gegen den Vorletzten 0:3 in Rückstand geraten. Am Ende hieß es 1:4 (1:3).

Fünf Spiele, null Punkte, Was nun, Thorben Reibe? Der Union-Trainer wirkt beinahe belustigt über die Frage, so, als führe er etwas im Schilde. „Die Spiele müssten nur mal ein bisschen glück­licher für uns laufen. Bislang gab es keines, in dem wir chancenlos gewesen wären.“

In Sachen Einsatz ist dem Team kein Vorwurf zu machen

Die Abwehrspieler Fabian Knottnerus und Tim Moritz beziehen Stellung. „Wir trainieren in der Woche hart. Das machen wir nicht, um die Spiele am Wochenende freiwillig zu verlieren.“ Die 90 Minuten am Blomkamp waren da kein Widerspruch. An Einsatz hat es nicht gefehlt. Aber schon 20 Gegentore deuten auf eine instabile Defensive hin. Es bleibt die Hoffnung, dass Jan-Philipp Zimmermann (28), in Osdorf unberücksichtigt, eines Tages zu seiner besten Form zurückfindet. Dann hätten die Tornescher wieder einen, der hinten dazwischenfunkt – so wie Heiko Waschatz an seinen starken HR-Tagen.

Die Geschichte des Kellerduells kann sich fast auf die Schilderung der Anfangsphase beschränken. Erst vergab Tim Moritz („Der musste rein.“) eine gute Kopfballchance der Tornescher (2.). Als dann aber Torwart Norman Baese einen aufgeprallten Freistoßball an die Querstange lenkte, war niemand zur Stelle, das Osdorfer 1:0 von Bennet Krause zu verhindern (9.). Zwei Minuten später war Tim Jobmann so frei, nach einem Eckball das 2:0 zu köpfen. Kaum war der Anstoß ausgeführt, resultierte aus einem Fehlpass ein Ballverlust. Josip Dilber ließ Baese mit einem harten Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit – 0:3.

Nach dem 0:3 zeigt auch Union, dass es guten Fußball beherrscht

Die Tornescher wussten nicht, wie ihnen geschah. Ein Untergang bahnte sich an, als die Osdorfer mit einem unnötigen Foul an Christian Kulicke nachhalfen. Björn Dohrn verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:3 (34.). Und dann blitzte plötzlich spielerisches Format beim Tabellenletzten auf. Der punktgenaue Flankenball von Chris Heuermann landete bei Dohrn, der einen mutigen Direktschuss riskierte. TuS-Keeper Tjark Grundmann entschärfte den sehenswerten Versuch (40.). Stattdessen stellte Prince Hüttner den vorherigen Abstand wieder her (4:1/59.).

Dass die Tornescher nach einem Rempler nicht auch noch Norman Baese verloren, verdankten sie dem Wohlwollen von Schiedsrichter Dennis Voß, der die anschließende Rudelbildung abwartete und es dann bei drei Gelben Karten auf einen Schlag für Akteure beider Lager beließ (72.).

Ein Erfolgserlebnis, das er genau wie seine Teamgefährten dringend benötigt, blieb Heuermann bei einem Pfostenschuss in der 90. Minute verwehrt. Als Wunschspieler von Trainer Thorben Reibe und wichtige Unterstützung von Björn Dohrn geholt, wartet der frühere Schenefelder (Blau-Weiß 96) weiterhin auf sein erstes Saisontor.