Ellerbek. Als wäre es die Meisterschaft. Mit der Schluss­sirene in der Harbig-Halle stürmen die Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek aufeinander zu und bilden in der Spielfeldmitte einen Jubelkreis. Freude und Überschwang sind angesagt. Verständlich. Fünf Sekunden zuvor hat Hennes Paulsen mit seinem achten Treffer des Tages den Schlusspunkt hinter einen über­deutlichen 42:20 (19:12)-Sieg über die SG WiFT Neumünster gesetzt.

Nico Hecht bejubelt seine fünf Tore und den ersten Sieg im ersten Pflichtspiel für sein neues Team.

Foto: Ulrich Stückler / HA

Für diesen Erfolg im Auftaktspiel zur „etwas anderen“, durch viele Corona-Eindämmungsregeln geprägten Spielzeit hat der sonst mit Superlativen so zurückhaltende Nico Kibat nur ebensolche übrig: „So ein perfektes Spiel habe ich noch in keiner Liga erlebt“, sagt der TSV-Trainer auch noch mit einigen Minuten Abstand.

Coach Kibat freut sich über eine gesunde „Gier“ seiner Spieler

Was der Coach zuvor von seinen Spielern nach rund fünfminütiger Anlaufphase (3:4) geboten bekommen hatte, bot ihm praktisch keinen Freiraum für Manöverkritik. „Die Jungs waren von der ersten Minute an gierig und haben bis in die 59. Minute nicht mit dieser Gier nachgelassen.“

Initialzündung des Ellerbeker Torfeuerwerks sollte der Zwischenspurt vom 3:4 zum 11:4 (16. Minute) werden. „Dabei wollte ich doch in der Phase des Spiels nur hineinfinden in die Partie; ein Unentschieden nach einer Viertelstunde wäre völlig okay gewesen“, meinte der Coach zum Tordrang seiner Männer.

Dass es für die Ellerbeker, die ein wenig vom frühen Ausscheiden des torgefährlichen Neumünsteraners Lukas Steger profitierten, nicht sofort bis zur Pause im selben Tempo weiterging, hing auch mit der Hauptdevise zusammen, die der Trainer seinen Männern in die Partie mitgegeben hatte. Nico Kibat: „Mit war wichtig, dass wir überlegt spielen und nicht versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.“

Ein 10:1-Spurt stellt die Weichen endgültig auf Sieg

Und mit der angemahnten Besonnenheit, die keinesfalls mit Bedächtigkeit verwechselt werden sollte, bekamen die TSV-Männer das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle. Ein zweiter, halbzeitübergreifender Zwischenspurt, stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Die zehn Tore vom 16:12 (28.) bis zum 26:13 (38.) waren zudem beispielhaft für die geschlossene wie auch spielerisch intelligente Leistung der Ellerbeker. Mit Nico Hecht, Yannick Giles, Jasper Nicolai, Hennes Paulsen, Jesko Semmelhack (dreimal), Lasse Most und Niklas Benkendorf zeichneten gleich sieben der insgesamt zehn Ellerbeker Torschützen für diesen „Brustlöser“ verantwortlich.

Kreisläufer Lasse Most profitiert von vielen guten Anspielen aus dem Rückraum des TSV Ellerbek.

Foto: Ulrich Stückler / HA

Von da an fügte sich ein Puzzlesteinchen zum anderen. „Bei Wift, das ja über ein sehr junges Team verfügt, gingen die Köpfe runter; wir machten dafür fast immer den notwendigen zusätzlichen Schritt mehr, um einen Ball zu gewinnen oder eine Chance zu vereiteln“, sagte Nico Kibat und registrierte auch noch eine gute Portion Glück, „wenn der Ball dann zu uns und nicht dem Gegner sprang. Aller Druck war in der zweiten Halbzeit von uns abgefallen.“

Kein Druck, aber unverändert der Wille, Großes zu leisten. „Wir haben so lange Wochen hart gearbeitet, uns auf dieses Spiel vorbereitet“, sagte Mannschaftskapitän Yannick Giles. „Jeder im Team hatte seine Aufgabe und hat diese erfüllt, weil wir uns für diese Mühe belohnen wollten – und das haben wir.“

Euphorie, die Kibat aber nur bis zum Dienstagstraining zulässt. „Denn wir können den Sieg einordnen; Wift wird nicht oben mitspielen, anders als unser Gegner am kommenden Sonnabend, die HSG Schülp/Westerrönfeld“, meint der Coach. „Die sind eine Topmannschaft und nun durch unseren Sieg gewarnt.“