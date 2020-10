Ellerbek. Eine schon fast nervenzermürbende Geduldsprobe neigt sich für Jasper Nicolai ihrem Ende entgegen. Seit dem letzten Novemberwochenende 2018, als der Rückraumspieler von Handball-Oberligist TSV Ellerbek im Heimspiel gegen die HG Hamburg-Barmbek einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitt, arbeitet der torgefährliche Youngster per Reha, Kraft- und seit einiger Zeit auch wieder Mannschaftstraining an seinem (endgültigen) Comeback.

Schon gegen Ende der vergangenen Spielzeit hatte der wurfgewaltige Rückraumshooter kurz vor seiner dauerhaften Rückkehr in den Kader von TSV-Trainer Nico Kibat gestanden. Es gab erste Kurzeinsätze, aber auch mit wichtigen Erkenntnissen.

Nicolai kann in aller Ruhe an der Heilung seines Knies arbeiten

Unausgewogenheiten in der Stützmuskulatur des Knies machten die Fortsetzung des Aufbautrainings notwendig. „Diese Zeit, erst nichts machen zu können und dann später immer noch nicht richtig spielen zu dürfen, war für mich sehr hart“, sagt Nicolai und betont, dass ein Mannschaftssport eben nicht nur auf dem Spielfeld stattfindet. „Ich wurde sowohl vom Trainerteam als auch von der Mannschaft immer unterstützt und habe die Zeit bekommen, die ich brauchte. Dadurch, dass ich im Training immer dabei war, habe ich die Zeit nutzen können und neben Trainingseffekten auch die Jungs nicht aus den Augen verloren. Ich bin noch nicht bei vollen 100 Prozent und muss weiter an der Stabilität des Knies arbeiten, versuche aber jetzt Stück für Stück durch kleine Spielanteile wieder voll einsatzbereit zu sein.“

Diesen Weg beschreitet der 20-Jährige unter den aufmerksamen Blicken von Trainer Nico Kibat und Athletik­coach Kersten Kopietz. Das Duo hatte reichlich Zeit, um die Entwicklung und Vorbereitung der gesamten Mannschaft in Richtung Saisonauftakt in die richtigen Bahnen zu lenken. Kibat muss kurz rechnen, als er spontan nach der Zahl der geleisteten Vorbereitungsstunden gefragt wird. Das Ergebnis überrascht den Trainer fast selbst.

Rund 140 Stunden Vorbereitung zeigen jetzt Ergebnisse

„Wenn man ins Kalkül zieht, dass in der siebenwöchigen, ,heißen‘ Vorbereitungsphase die Übungseinheiten drei Stunden gedauert haben, dass wir in den zwei Monaten davor auch vier Stunden pro Woche trainiert haben und dass es auch noch Theorieeinheiten gab, dann kommen wir auf 120 bis 140 Stunden Vorbereitungstraining“, sagt Kibat.

Ein Aufwand, der nach des Trainers Meinung bereits erkennbar Früchte trägt. Abschließende Testspiele gegen die Oberligateams von FC St. Pauli und HT Norderstedt sowie Hamburg-Ligist HSV/Hamm 02 haben aussagekräftige Leistungsnachweise erbracht.

Trainer Nico Kibat hat die volle Aufmerksamkeit seiner Spieler und registriert eine positive Entwicklung im Verlauf der Saisonvorbereitung.

Foto: Ulrich Stückler / HA

„Ich bin rundum zufrieden damit, wie sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen entwickelt hat“, bilanziert Nico Kibat. „Uns spielt in die Karten, dass wir abgesehen vom Abschied unseres Kapitäns Lasse Finck als Team im Kern zusammengeblieben sind und auf dem aufbauen können, was wir bereits letzte Saison erarbeitet haben. Wir haben mittlerweile Angriffs- und Abwehrstrategien für alle wichtigen Situationen wie sieben-gegen-sechs, sechs-gegen-sechs oder sechs-gegen-fünf so verinnerlicht, dass jeder im Team seine Aufgabe und seine Laufwege kennt.“

Und besagte Mannschaft ist groß – notwendigerweise. „Mit stehen 17 Spieler zur Verfügung. Jeder trainiert für mindestes zwei Positionen, eher drei, und hat sich auf und neben dem Feld seine Rolle erarbeitet“, sagt Kibat. „In Zeiten von Corona ist es wichtig, personell viele Optionen zu haben.“

Wie die TSV-Spieler die Vorbereitung auf dem Feld umsetzen, wollen sie erstmals am Sonnabend beweisen. Um 18.30 Uhr gastiert die SG WiFT in der Harbig-Halle.