Kreis Pinneberg. Am 7. März haben die Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek ihr letztes Punktspiel der Serie bestritten – ein umjubelter 31:30-Heimsieg über das zweite Team von Bundesligist SG Flensburg/Handewitt. Seitdem ruht der Ball. Und doch sind die Männer von Coach Nico Kibat jetzt um einen Platz in der Tabelle vorgerückt – mit 15:25 Punkten vorbei am FC St. Pauli (16:28) auf den optisch attraktiveren, einstelligen Tabellenplatz neun.

Grund: Zwar war der coronabedingte Saisonabbruch bereits vor Ostern verkündet worden, doch erst jetzt hat der Bundesrat des DHB die Modalitäten für die Abschlusswertung beschlossen. Das Zauberwort heißt Quotientenregelung. Nach der Formel „Erzielte Punkte geteilt durch die Anzahl bestrittener Spiele mal 100“ haben die Ellerbeker mit dem Wert 75,0 nun ganz leicht die Nase vorn vor den Kiez-Handballern (72,7).

Nico Kibat führt Gespräche mit weiteren möglichen neuen Spielern

Für den TSV-Trainer nur Kosmetik, wichtiger sei die seit rund zwei Wochen bestehende Planungssicherheit, dass es in der Oberliga weitergehe. Schon vorher hatte es mit Keeper Florian Knust sowie den Feldspielern Niklas Benkendorf, Nico Hecht und Arne Schneider Zusagen von vier neuen Akteuren gegeben. „Und seit dem Ligaende führen wir weitere Gespräche mit möglichen Verstärkungen“, sagte Nico Kibat. „Ich habe zwar nicht die leiseste Ahnung, wann wir mit einer Vorbereitung auf einen konkreten Saisonstart beginnen können, aber zurzeit planen wir alles so, als würde es normal losgehen, also entweder am letzten August- oder ersten Septemberwochenende. Vor diesem Termin x werden wir uns sechs Wochen lang intensiv vorbereiten.“

Christina Hinrichs (TSV Ellerbek) hört zwar als Spielerin auf, bleibt aber Oberliga-Coach Jens Molkow als Co-Trainerin erhalten.

Foto: Ulrich Stückler

Die Frage nach dem „Wann“ treibt auch Jens Molkow um. Der Trainer der Ellerbeker Oberligafrauen, die mit 20:22 Punkten (Quotient 95,2) die Punktrunde als Achter beendeten, wüsste nur zu gerne, wann er mit seinem Team konkret loslegen kann. Personell hat der Coach trotz nur zweier Zugänge (Australienrückkehrerin Yalda Nieschke/Außen und Kaya Manthey/Kreis vom Lauenburger SV) keine großen Sorgen. Dabei verabschieden sich Celina Böttcher (Ausbildung) und Routinier Christina Hinrichs. „Aber Christina bleibt mir als Co-Trainerin erhalten; ein Indiz dafür, dass es bei uns im Team stimmt“, sagte Molkow. „Im Großen und Ganzen bleiben wir so zusammen; wenn alle gesund sind, haben wir einen guten, großen Kader.“

Ungewisser Saisonstart verunsichert Hamburg-Ligisten

Auch in der Hamburg-Liga eint die Teams die Frage nach dem konkreten Saisonauftakt. Kurios, dass manchem Teamverantwortlichen der Umstand, dass es keine sportlichen Absteiger gibt, die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Dabei hat einigen sogar der Saisonabbruch geholfen, die Klasse zu halten.

„Weil fast alle Teams in ihren Ligen bleiben, fehlt die Fluktuation, von der wir bei der Spielersuche üblicherweise profitieren“, sagt Sascha Burmeister. Zwar hätten die von ihm trainierten Männer der HSG Pinnau (9./82,4) wohl ohnehin nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen, aber was ist mit der kommenden Serie? Burmeister: „Da werden uns fünf altgediente Spieler fehlen, die mit Handball aufhören wollen, zwei weitere suchen andere sportliche Herausforderungen. Das wird eine harte Punktrunde.“

Durch den Abbruch gerettet wurden die Männer von Schlusslicht Barmstedter MTV (12./35,3), denen Spieler­abgänge erspart bleiben. Coach Matthias Matuch: „Wir könnten aber für den Rückraum zwei Alternativen ganz gut gebrauchen.“

Uetersener Männer entscheiden sich früh dafür, als Team zusammen zu bleiben

Auch mit bewährtem Personal will Coach Sören Stelling die Männer des TSV Uetersen (7./94,1) in die neue Serie führen. „Wir hätten gerne bis zum Ende gespielt. Die letzten Gegner lagen hinter uns, die Jungs hatten Bock auf Handball“, sagte Stelling. „Schon vor Corona haben die Spieler erklärt, zusammenbleiben zu wollen; dazu kommt mit Tjorben Voß vom Elmshorner HT ein schneller und intelligenter Außenspieler zu uns.“

Bei Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 (8./94,1) blickt Trainer Frank Unterspann auf eine „durchwachsene Saison“ zurück. „Ob Vierter, Siebter oder Achter, das ist uns egal. Wir hatten große Leistungsschwankungen, aber einige Spiele waren richtig gut. Konkretes für die neue Saison können wir noch nicht melden.“

Der Ligadritte TuS Esingen (141,2), der 2020 nur einmal am grünen Tisch verlor, muss sich nach dem Abschied von Coach Michael von Thun unter Trainer Jörg Baguley (SG Bergedorf/VM) neu sortieren. Spartenleiter Jörg Siegbrecht: „Hoffentlich können wir bald auf die Außenanlagen, damit wir wenigstens im Kleinen mit einem ersten Training beginnen können.“

Ellerbeker Frauen gehen unverändert in neue Serie

„Personell haben wir schon lange Planungssicherheit; im Februar haben wir besprochen, dass wir unverändert weitermachen“, sagt Melanie Röwer, Teamsprecherin der Handballfrauen des TSV Ellerbek II (5./111,8). „In einer Saison, in der jeder jeden schlagen konnte, sind wir noch einmal mehr in der Hamburg-Liga angekommen.“

Beim TSV Uetersen (7./94,1) blickt Coach Bernd Ramspott, der seinen Abschied verkündet hat, auf eine erfolgreiche Saison zurück. „Wir haben uns nach unserem Aufstieg wirklich gut präsentiert und hätten auch ohne Abbruch die Klasse aus eigener Kraft gehalten. Das Team spielt in dieser Form seit Jahren zusammen; und soweit ich weiß, will keine gehen.“

Claus Gajewski, Coach von Tabellennachbar TuS Esingen (8./93,8), ist mit dem Platz im Mittelfeld zufrieden. „Damit war im Vorfeld nicht zwingend zu rechnen. Zur neuen Serie verlassen uns zwar vier Studentinnen, dafür kommen vier A-Jugendliche zu uns hoch. Bis es geordnet mit einem Vorbereitungstraining in der Halle losgeht, habe ich den Spielerinnen Fitnessaufgaben mitgegeben.“

Beim Moorreger SV (11./64,7) sagt Coach Andree Buhse: „Wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben, hatten auch viel Pech und haben die Liga gehalten. Mehr Fazit zur abgelaufenen Saison gibt es da quasi nicht. Was 2020/2021 angeht, so glaube ich Stand jetzt nicht, dass wir im September normal in die neue Spielzeit starten werden.“