Ellerbek. Schon vor dem coronabedingten, bundesweiten Spielstopp in sämtlichen Handball-Ligen hat das erste Männerteam des TSV Ellerbek die wichtigsten Weichen für die kommende Saison 2020/2021 gestellt. Die Mannschaft hatte – mit Ausnahme von Keeper Henri Wommelsdorf, für den im direkten Austausch Torhüter Florian Knust von der HG Hamburg-Barmbek kommt (wir berichteten) – ihren Willen bekundet, auch die nächste Spielzeit gemeinsam anzugehen. Und dies dann weiterhin – in seinem zweiten Jahr – unter der sportlichen Leitung von Trainer Nico Kibat.

Der Angestellte beim IT-Dienstleister Akquinet in Hamburg hatte nicht lange über die Wünsche für seine sportliche Zukunft nachgrübeln müssen. „Für mich stand nie in Frage, ob ich meinen Vertrag verlängern will“, sagte der Vater einer zweijährigen Tochter, die sich freut, jetzt in Home-Office-Zeiten ohne Handballtraining am Abend von ihrem Papa viel mehr zu haben als sonst. „Ich habe hier in Ellerbek von der ersten Minute an viel Spaß. Und das Schöne ist ja, dass sich dieser Spaß auch auf die Mannschaft überträgt und umgekehrt.“

Die Zusage von zwei Spielmachern verbessert die Aussichten für die neue Saison

Sehr zuträglich für die Laune des Trainers dürften auch die Zusagen von zwei weiteren Spielern sein, die in der kommenden Serie – wann auch immer diese beginnen mag – den TSV Ellerbek unterstützen werden. Für die Rück­raummitte haben als Spielgestalter Nico Hecht (22, kommt auch vom Dritt­ligisten HG Hamburg-Barmbek) und Arne Schneider (33, Spielertrainer beim TuS Aumühle-Wohltorf) zugesagt. Ein großer Schritt hin zu Kibats Ziel, nach Möglichkeit jede Position dreifach besetzen zu können. „Bei uns ist jedem klar, dass keiner auf seiner Position gesetzt ist, dass aber jeder gebraucht wird.“

Für den daraus resultierenden „positiven Konkurrenzkampf“ hat Kibat in seinen Augen das genau richtige Team an seiner Seite. „Da sind einerseits, die vielen jungen und sehr jungen Spieler, die absolut wissbegierig, ehrgeizig und leistungshungrig voll mitziehen. Und andererseits sind da die älteren Routiniers, die in brenzligen Situationen Ruhe ins Spiel bringen können und auch neben dem Feld Respektspersonen sind“, sagt der in Rendsburg geborene 40-Jährige. Der zieht aus dieser Konstellation auch großen Nutzen für sich selbst. „Dies ist für mich die erste Trainerstation mit einem Männerteam. Ich lerne selber ständig dazu, wir sind alle noch lange nicht am Ziel und arbeiten an uns.“

Mit Matthias Menzel bleibt eine wichtige Respektsperson

Hochzufrieden, weil ihm der Mix im Kader so wichtig ist, zeigt sich Kibat auch über eine Personalie, die sich voraussichtlich eher selten in hohen Spielanteilen oder vielen erzielten Toren niederschlagen wird. Aber Zahlen sind eben nicht alles. „Dass Matthias Menzel uns in der kommenden Saison trotz seiner beruflichen Belastung als Standby-Spieler für den Rückraum zur Verfügung steht, freut mich riesig. ,Teddy‘ ist ungemein wichtig für den Zusammenhalt“, sagt der TSV-Coach. „Mit seinen 34 Jahren vereint Matthias alles an Ruhe und Spielverständnis, was wir in gewissen Situationen brauchen. Er hat eigentlich immer ein kleines Lächeln auf den Lippen und ist eine absolute Respektsperson.“

Spaß und Leistungswille halten den Routinier beim TSV

Komplimente, die der Gelobte gerne erwidert. „Ich hatte mich ja schon mal für einige Jahre in die Landesliga zurückgezogen; aber spätestens jetzt mit Nico als Trainer macht mir Handball wieder richtig Spaß“, sagt das Ellerbeker Urgestein, das 1998 vom Rellinger TV kam und abgesehen von der Serie 2009/2010, die er beim TuS Esingen verbrachte, immer beim TSV Ellerbek gespielt hat.

Matthias Menzel steht den Oberligamännern des TSV Ellerbek als erfahrener Rückraumspieler „standby“ auch 2020/2021 zur Verfügung.

Foto: Ulrich Stückler

Eigentlich würde es niemand dem Rückraumroutinier verdenken, würde er sich ganz vom Leistungshandball zurückziehen. „Vor zweieinhalb Jahren bin ich Vater eines Sohnes geworden. Und beruflich habe ich mich Ende 2019 mit einer für mich berufsfremden Tätigkeit in der Vermessungstechnik bei Herr & Politz Hoch- und Tiefbau neu aufgestellt“, erzählt Menzel. „Aber ohne Handball kann ich nicht, und nur einmal die Woche Training ist mir nicht genug.“

Denn da spielt nämlich doch noch eine kleine Portion Ehrgeiz mit rein. „Jeder, der einmal Leistungssport betrieben hat, will doch den Jüngeren, aber auch sich selber zeigen, dass er noch mithalten kann“, sagt Menzel. „Und das kann ich hier in diesem Team mit viel Spaß.“