Ellerbek. Die Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek haben bis jetzt 20 ihrer 26 Punktspiele der laufenden Saison absolviert. Aktuell letzter Auftritt der TSV-Männer war am 7. März ihr um­jubelter 31:30-Heimsieg über die zweite Mannschaft der SG Flensburg/Handewitt – immerhin Tabellenvierter und Talente-Unterbau des Bundesligisten.

Vieles spräche dafür, dass die Mannschaft von Coach Nico Kibat in den ausstehenden sechs Partien, deren letzte ursprünglich am 25. April beim Ligaschlusslicht TV Fischbek ausgetragen werden sollte, auf sportlichem Weg den Klassenerhalt sichern würde. Mit dem coronabedingten Aussetzen der Punktrunde bis mindestens zum 19. April – über eine Verlängerung der Zwangspause oder gar einen Saison­abbruch wie zum Beispiel bei den Volleyballern und daraus herrührende Konsequenzen werden die Verbände bis Mitte April entscheiden – wird sich auch erst später die Gewissheit einstellen, in welcher Liga es in der Spielzeit 2020/2021 weitergehen wird.

Der Trainer verlängert für ein weiteres Jahr in Ellerbek

Und doch kann Nico Kibat bereits einige Fakten verkünden, die den Fans sagen: Das wird ordentlich weitergehen. „Im Kern wird unsere Mannschaft – ungeachtet der Klassenzugehörigkeit – so zusammenbleiben, wie sie in dieser Serie spielt und sich im Saisonverlauf immer besser zusammengefunden hat“, sagte Kibat. „Das gilt auch für mich; ich werde für mindestens ein weiteres Jahr Trainer beim TSV Ellerbek bleiben.“

Torhüter Henri Wommelsdorf wechselt nach drei Jahren beim TSV Ellerbek zur HG Hamburg-Barmbek.

Foto: Ulrich Stückler

Bestätigt ist bislang lediglich der Wechsel von Torhüter Henri Wommelsdorf, der sich der HG Hamburg-Barmbek – aktuell Tabellenvorletzter der 3. Liga Nord-Ost – anschließen wird. „Henri ist der Ansicht, dass nach drei Jahren der Zeitpunkt für einen sportlichen Tapetenwechsel gekommen ist“, sagte Kibat. „Henri hat seine Pläne von Beginn an transparent kommuniziert, sein Wunsch ist verständlich und wir wünschen ihm von Herzen alles Gute in Barmbek.“ Der Abschied von seinem starken Keeper fällt Kibat auch deswegen relativ leicht, weil er quasi im Tauschgeschäft mit der HG Hamburg-Barmbek mit Florian Knust einen echten Routinier erhält.

Keeper Knust hat eine lange Ellerbeker Vorgeschichte

Der 31 Jahre alte Torhüter bringt zudem ein gerüttelt Maß an Ellerbeker Vorgeschichte mit. „Ich war von 2004 bis 2008 und dann nochmal von 2010 bis 2014 beim TSV, bin dann bis 2017 zum SV Beckdorf in die 3. Liga gegangen und spiele seitdem in Barmbek“, zählt Knust seinen sportlichen Werdegang auf. „Ich habe aber das Geschehen in Ellerbek immer verfolgt, einige Spiele vor Ort besucht und auch zu einigen Spielern die ganze Zeit über engen Kontakt gehabt. Das jetzige Team macht einen homogenen Eindruck; ich freue mich auf Handball mit Freunden.“

Und noch ein weiterer Heimkehrer lässt den Ellerbeker Trainer auf eine erfolgreiche Saison 2020/2021 hoffen. Für die linke Rückraumposition kehrt Niklas Benkendorf vom TSV Altenholz (3. Liga) in die Harbig-Halle zurück.

Benkendorf bringt aus Kiel und Altenholz einiges an Wettkampfhärte mit

Der 19 Jahre alte Rechtshänder ist ein Ellerbeker Eigengewächs, hatte sich aber von 2017 bis 2019 der Bundesliga-A-Jugend des THW Kiel angeschlossen. „In den zwei Jahren habe ich sehr viel gelernt und dank der Leistung dort auch mit dem Eintritt in den Herrenbereich den Sprung zum TSV Altenholz in die 3. Liga geschafft“, sagte der 1,96 Meter große Hüne. Dessen Wechsel eine Liga zurück hat dann auch eher pragmatische gründe. „Ich beginne bei Henkel in Hamburg eine Ausbildung zum Industrie-Kaufmann. Ich hatte zwar auch Angebote von anderen Oberligavereinen, und auch Barmbek aus der 3. Liga, aber der Wechsel zurück zu meinem Ausbildungsverein war keine schwere Entscheidung.