Moorrege. Am 23. Februar waren die Handballerinnen des abstiegsbedrohten Moorreger SV zuletzt in der Hamburg-Liga aktiv. Anschließend hatte sich Trainer Andree Buhse (37) in einen Fuerteventura-Urlaub verabschiedet. Zu der Zeit bestand offiziell keine übermäßige Corona-Gefahr. Mittlerweile ist Buhse schon wieder eine Weile zurück in seinem Heimatort Tornesch.

Wann er wieder ein Training geschweige denn ein Spiel seiner Teams leiten kann – er betreut auch die zweite Mannschaft –, ist ungewiss. Aber zumindest die Zusage für die nächste Saison, es ist dann das bereits 17. Jahr Zugehörigkeit zum Moorreger SV, hat Buhse gegeben. Buhse: „Niemand weiß, wann und ob die laufende Saison abgebrochen wird. Es gibt wohl einen Paragrafen, demzufolge nach zwei Dritteln eine Spielzeit vorzeitig abgebrochen werden kann. Aber es gibt weitere Sonderregelungen.“

Würde die Saison abgebrochen, dürfte der MSV auf den Klassenerhalt spekulieren

Derzeit wäre der MSV nach 17 von 22 Spielen als Tabellenvorletzter mit 11:23 Punkten abgestiegen. Denkbar wäre allerdings auch, dass es keine Absteiger gibt, sondern nur Aufsteiger aus der Bezirksliga. In diesem Szenario würde die Hamburg-Liga 2020/21 aufgestockt werden. Fakt ist, dass bis zum 19. April der Spielbetrieb ausgesetzt ist. Ein Mannschaftstraining mit Ball gibt es derzeit nicht. „In auch sportlich schweren Zeiten wollte ich mit meiner Zusage auch ein Zeichen setzen und nicht das sinkende Schiff verlassen“, sagt Buhse. Auch der Großteil seiner Spielerinnen wird den MSV laut Meinung des Trainers im Falle eines Abstiegs nicht verlassen.

Der TSV Uetersen wird für die kommende Saison einen neuen Trainer für das Hamburg-Liga-Team seiner Frauen präsentieren. Der Wedeler Bernd Ramspott (68) steht nur noch bis zur Beendigung dieser Serie zur Verfügung – der Zeitpunkt ist auch hier ungewiss. Dieser Entschluss stand bereits Ende 2019 fest. Der Name des neuen Übungsleiters wird noch nicht bekannt gegeben, da er noch für einen anderen Club tätig ist. Momentan rangieren die Uetersenerinnen auf Platz sieben (16:18 Punkte) der zwölf Teams umfassenden Liga.