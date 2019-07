Moorrege.. Die Marschroute fürs erste Handball-Frauenteam des Moorreger SV vor dem Saisonstart in der Hamburg-Liga ist klar. Damit am 8. September, 19 Uhr, im Heimspiel gegen die „Zwote“ des TSV Ellerbek alles rund läuft, stehen für die Spielerinnen von Coach Andree Buhse schweißtreibende Übungseinheiten, acht Tests, eine Turnierteilnahme am 24. August in Empelde und am Wochenende 31. August/1. September ein Trainingslager an.

Letzteres ist wichtig für den sportpsychologisch bedeutenden Teamzusammenhalt und um die Neuen im Kader endgültig zu integrieren, nachdem es Ende Juni bereits in Bispingen ein Teamwochenende gab. Doch außen vor empfindet sich Linda Kühl schon von Beginn an nicht. Die 28-Jährige ist frisch dazugestoßen, ist aber alles andere als ein „Frischling“. Die Lehrerin an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in Elmshorn – Fächer Deutsch und Geografie – blickt auf 24 Jahre Handballerfahrung zurück. „Ich bin in Harrislee aufgewachsen. Dort bleibt es nicht aus, dass du früh mit Handball in Berührung kommst“, sagt das Nordlicht aus Überzeugung. „Außerdem war meine ganze Familie ebenfalls im TSV Nord Harrislee aktiv.“

Von der sportlichen Vita her ist Linda Kühl ein echter Hochkaräter unter den Neuverpflichtungen bei den Moorregerinnen. Von sporadischen Einsätzen als Jugendliche im Jahr 2006 bis hin zur Stammspielerin war sie bis 2014 für den TSV in der 2. Bundesliga aktiv. Als Torhüterin. „Aber damit ist erstmal Schluss, ich habe Lust auf neue Herausforderungen“, sagt die Pädagogin, die allein für ihr Referendariat im nordrhein-westfälischen Mettmann den Norden verlassen und von 2015 bis Ende 2016 beim TV Walsum-Aldenrade – Mettmann-Sport in der Oberliga das Tor gehütet hat, ehe es zurück nach Flensburg ging.

Doch mit der neuen Stelle seit diesem Jahr in Elmshorn soll auch der Handball Linda Kühl Neues bieten – ganz im Sinne von MSV-Coach Andree Buhse: „Ich sehe Linda mit ihren Qualitäten bei uns am Kreis und in der Rückraummitte. Wir versuchen schließlich, unsere Positionen vielseitig zu belegen, damit wir zum Beispiel bei Ausfällen immer echte Alternativen haben. In der Abwehr denke ich, dass Linda eine gute Rolle im Zentrum spielen wird.“

Aufgaben, auf die sich „Zufalls-Neuling“ Linda Kühl freut. „Ich hatte ja mit Handball auch hier weitermachen wollen, habe mich umgehört und dann von einer Kollegin erfahren, deren Sohn beim Moorreger SV spielt, dass es hier sehr nett sein soll“, sagt die 28-Jährige, die den Erstkontakt schnell folgen ließ. „Im Probetraining hat sich dann alles bestätigt, was ich Positives gehört habe. Das Team ist durch die Bank nett, die Altersmischung stimmt und das Training ist anspruchsvoll. Es war keine schwere Entscheidung, hier zu bleiben.“

Und wo soll in dieser Punktrunde die sportliche Reise hingehen? „Ich möchte unser Ergebnis der Vorsaison übertreffen, aber damit meine ich weniger den fünften Tabellenplatz“, sagt Andree Buhse. „Wir hatten mit 22 Zählern ein ausgeglichenes Punktekonto, aber wenn es ganz blöd läuft, kannst du mit 22 Punkten auch schon mal nur auf Rang acht landen – und unser Klassenerhalt soll keine Zitterpartie werden.“

Eine reizvolle Prognose für Linda Kühl: „Mal sehen, was ich zu diesem Ziel beitragen kann. Wir sind jedenfalls eine gestandene Mannschaft, und ich fühle mich hier wohl.“ Beste Voraussetzungen für gute Leistungen an ungewohnter Position…