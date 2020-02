Ellerbek. Es ist der Anblick, den kein Handballer zum Ende seiner Heimbegegnung erleben möchte; auch nicht die Oberligamänner des TSV Ellerbek nach der letzten Aktion ihres Matches gegen den TSV Weddingstedt. Während die Spieler von Trainer Nico Kibat mit hängenden Schultern zur Seite trotten, sich zuerst gegenseitig trösten, um sich dann vor der Tribüne bei ihren Anhängern bedanken, haben die Dithmarscher einen Jubelkreis gebildet und skandieren ein lautes „Auswärtssieg! Auswärtssieg!“

Deren Freude ist verständlich. Bedeutet doch die 23:24 (13:12)-Heimpleite der Ellerbeker für den Tabellendrittletzten ein neues Fünkchen Hoffnung im Abstiegskampf; die Dithmarscher haben dagegen die große Chance verpasst, sich im Klassement auf Rang neun vorzuschieben und den Vorsprung auf die Regelabstiegsplätze auf sechs Zähler zu vergrößern.

„Meine Mannschaft hat hier in der Halle leider kein Geschenk für mich dabei gehabt“, sagte Ellerbeks Trainer Nico Kibat bedauernd mit Blick darauf, dass er an diesem Tag 40 Jahre alt geworden ist. „Wir müssen aber anerkennen, so knapp dieses Spiel auch gewesen ist, dass wir nicht unverdient verloren haben. Wir waren auf dem Feld durch die Bank einfach nicht so präsent wie noch zuletzt.“ Umso bitterer klingt dieses Fazit, wo doch die Ellerbeker in eigener Halle die Gäste bei lediglich 24 Toren halten konnten. Ein Wert, der im Normalfall einen Heimsieg fast schon garantieren sollte.

Die Gästetrommler verschaffen ihrem Team einen Hauch Heimatmosphäre.

Foto: Ulrich Stückler

Aber war es überhaupt ein Heimspiel? Respekt für die Dithmarscher Fankultur; die Weddingstedter hatten in ihrem Bus eine Schar von extrem lauten und mit Trommeln ausgerüsteten Anhängern mitgebracht, die ihr Team über 60 Minuten mit vollem Einsatz unterstützen. „Das muss man denen lassen, bei Spielen gegen Weddingstedt herrscht immer tolle Atmosphäre in der Halle“, sagte Ellerbeks Teammanager Peter Paulsen.

Der warf einen missmutigen Blick Richtung der an der Hallenstirnseite angebrachten Anzeigetafel. Auf dieser waren weder Ergebnis noch abgelaufene Spielzeit zu sehen. Wie schon seit Anfang Dezember – eine Reparatur durch die Gemeinde steht weiterhin aus. „Für jedes Spiel, das wir mit herkömmlicher Klapptafel am Zeitnehmertisch als Spielstandanzeige bestreiten und bei dem die Schiedsrichter das im Bericht vermerken, müssen wir mit einer Geldstrafe durch den Verband rechnen. Wenn wir solche Bescheide erhalten, werden wir die gerne an die Gemeinde weiterleiten.“

Coach Kibat hat da andere Sorgen. Bis zum schweren Auftritt am Sonntag beim DHK Flensborg muss sein Team Lehren aus der Partie ziehen. Denn nach den anschließenden zwei spielfreien Wochenenden folgen vier weitere Gegner aus der oberen Tabellenhälfte und „Angstgegner“ SG Hamburg-Nord. Doch auch dann muss gepunktet werden; nur vier Zähler aus den abschließenden Spielen gegen die Schlusslichter SG WiFT und TV Fischbek könnten zu wenig sein für das Saisonziel Klassenerhalt.

„Geburtstagskind“ Nico Kibat (40) muss bis nach dem Spiel auf sein Geschenk durch die Mannschaft warten. Auf dem Spielfeld finden die Ellerbeker kein dauerhaftes Rezept gegen den Beton, den die Dithmarscher in der Abwehr anrühren.

Foto: Ulrich Stückler

„Unser letztes Gegentor durch Weddingstedt war symptomatisch für die Ursachen unserer Niederlage“, sagte Nico Kibat. „Da haben wir einen Zweikampf in der Abwehr verloren und den Spieler zum Kreis durchgelassen. Wir können nur bestehen, wenn wir defensiv wirklich immer den letzten Schritt machen, um den Gegner zu stoppen.“

Doch auch offensiv gibt es Entwicklungsbedarf. Die extrem kompakte 6:0-Abwehr der Gäste war im Spiel sechs gegen sechs kaum aufzuhebeln, zumal Hennes Paulsen angeschlagen ins Match gegangen war. „Deshalb habe ich über weite Strecken unser riskanteres Überzahlspiel ohne Torwart bevorzugt“, sagte Kibat. „So konnten wir an diesem Tag noch eher Impulse setzen.“

Anschließend war das Spiel aber abgehakt, im benachbarten Vereinsheim hatte der Coach zur großen Geburtstagsfeier eingeladen – und bekam dann im Kreise seiner Gäste doch noch sein Geschenk...