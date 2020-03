Ellerbek. Kurz vor dem Jubel über den 31:30 (15:12)-Sieg war doch noch einmal das große Zittern gekommen. Die Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek hatten 50 Minuten lang gegen das zweite Team der SG Flensburg/Handewitt fast alles richtig gemacht. Doch nach der zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Führung (22:15/44.) gegen den Tabellenvierten, der aktuell die schlagkräftigste Offensive der Liga aufweist, gerieten die Männer von Trainer Nico Kibat dann doch noch ins Wanken. Sieben Minuten vor Schluss war der so komfortable Vorsprung wieder auf einen Treffer zusammengeschmolzen (25:24).

Als die SG FleHa II auf ein Tor verkürzt, beweist Ellerbek Nervenstärke

Kein Drama, meint der TSV-Coach, viel wichtiger sei die Reaktion, die sein Team auf diese Aufholjagd der Gäste mit dem großen Namen gezeigt habe. „Flensburg ist nun mal ein Spitzenteam, und niemals könnte ich von meiner Mannschaft 60 Minuten auf einem so hohen Niveau verlangen, wie wir es zwischenzeitlich gezeigt haben“, sagte Kibat. „Es ist normal, dass jedes Spiel eine ,Delle‘ aufweist. In der Pause hatte ich die Jungs schon darauf eingestimmt und an das Spiel bei DHK Flensborg erinnert, als wir bereits mit vier

Toren geführt hatten. Wir waren also vorbereitet und haben dann reagiert.“

Jesko Sauerland ist mit neun Treffern Haupttorschütze des TSV (darunter fünf Siebenmeter) und macht zwölf Sekunden vor Schluss den Sieg mit dem 31:29 perfekt.

Foto: Ulrich Stückler

Den Grundstein für ihr Torpolster hatten die Ellerbeker mit einem zehnminütigen 7:0-Lauf bis zum 13:8 (25.) gelegt. Angetrieben durch das nimmermüde Trio Lasse Finck, Arnd Sasse und Yannick Giles im Rückraum fand der TSV ebenso mit dem Spiel sechs-gegen-sechs (1. Halbzeit) wie auch im erzwungenen Überzahlspiel ohne Torhüter die Mittel, um die Flensburger unter Druck zu setzen und auf Distanz zu halten. Den lauthals umjubelten Schlusspunkt setzte Linksaußen Jesko Sauerland von der für ihn „falschen“ Seite – der rechten – mit dem 31:29 nur zwölf Sekunden vor Schluss. Es war der neunte Treffer des Tages (darunter fünf Siebenmeter) für den Ellerbeker Haupttorschützen.

Frauenteam setzt Negativserie auch gegen den FC St. Pauli fort

Für die Oberliga-Handballerinnen des TSV Ellerbek war die 20:32 (8:15)-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten FC St. Pauli das fünfte verlorene Liga-Spiel in Folge. Ellerbek-Trainer Jens Molkow musste auf sechs seines 16 Spielerinnen umfassenden Kader verzichten. Es fehlten Julia Steinberg (Ski-Urlaub), Alana Elsner (Schulterprobleme), Alina Wandschneider (Handbruch), Lisa Schilk (Kreuzbandanriss), Katja Brandt (krank) und Elina Hesse (bedingt einsatzbereit mit Mandelentzündung). Aus der zweiten Mannschaft halfen Anna-Lena Hinz und Laura Hellfritz aus.

„Wir befinden uns im Krisenmodus, vor allem aufgrund der personellen Situation, auch wenn das nicht als Ausrede gelten soll“, sagte Molkow, der zugab: „Dies war bisher unser schwächstes Heimspiel. Wenn sechs Spielerinnen fehlen, kannst du das in der Oberliga irgendwann nicht mehr kompensieren“, sagte Molkow. Gerade im Rückraum und auf den Außenpositionen ist der TSV derzeit schwach besetzt.

Christina Hinrichs trifft im Rückspiel viermal gegen den FC St. Pauli.

Foto: Ulrich Stückler

Nach einer Viertelstunde lag sein Team mit 5:10 hinten, zur Halbzeit waren es dann sieben Tore Rückstand. „Nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit brachen dann alle Dämme und wir haben uns quasi endgültig aufgegeben“, sagte der TSV-Trainer, in dessen Team aus dem freien Spiel heraus Maren Sicks, Yana Hesse und Christina Hinrichs mit je vier Treffern effizienteste Werferinnen waren.

Theoretisch kann Ellerbek nochmal in Abstiegsgefahr geraten, falls alle fünf restlichen Partien ebenfalls verloren gehen und der Drittletzte aus Bredstedt alles gewinnt. Molkow hofft an diesem Sonnabend beim Vorletzten SG Altona (19.15 Uhr, Eckernförder Straße) auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis.

Spielverlauf, Männer: 1:2, 3:2 (5.), 3:4, 5:6 (10.), 7:8 (15.), 13:8 (24.), 13:10, 15:12 – 18:12 (37.), 22:15 (44.), 24:19 (48.), 25:21 (51.), 25:24 (53.), 27:24 (55.), 30:27 (59.), 30:29 (59.), 31:29 (60.), 31:30 (60:00). TSV Ellerbek (Tore): Jesko Sauerland (9/davon 5 Siebenmeter), Lasse Finck (7), Arnd Sasse (5), Yannick Giles (3), Tarek Fejry und Felix Albrecht (je 2), Lasse Most, Finn Moormann und Max Turkat (je 1).

Spielverlauf, Frauen: 0:3 (3.), 1:5 (7.), 5:10, (16.), 8:12 (25.), 8:15 – 10:16 (37.), 11:18 (40.), 16:22 (45.), 16:25 (50.) 20:32.

TSV Ellerbek (Tore): Maren Sicks (9/5), Yana Hesse, Christina Hinrichs (je 4), Sabrina Wrage (2), Ann-Kathrin Skubich (1).