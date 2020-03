Tornesch. Als hätten sie an einem Tag zwei Spiele verloren. So fühlten sich die abstiegsbedrohten Oberliga-Fuß­baller von Union Tornesch, die dem TSV Sasel auf eigenem Platz 0:4 (0:2) unterlagen. Vor dem Anpfiff hatte nämlich schon die Nachricht vom überraschenden 2:0 des USC Paloma am Vormittag bei Aufstiegsaspirant Teutonia 05 die Runde gemacht. Der USC verdrängte damit den FC Union auf den viertletzten Rang und überflügelte auch den SV Rugenbergen, dessen Partie gegen Buchholz 08 ins Wasser gefallen war.

Und noch eine schlechte Nachricht für die Tornescher, bevor es im Torneum überhaupt losging: Stammkeeper Norman Baese stürzte beim Warmmachen auf die Schulter, bekam starke Schmerzen und musste seinen Platz zwischen den Pfosten kurzfristig Björn Schramm überlassen.

Das brachte ein bisschen Unruhe ins Team, wobei Trainer Thorben Reibe dem Reserve-Schlussmann hinterher allenfalls das dritte Gegentor (54.) anlastete. „Da ist Björn vielleicht ein bisschen unüberlegt aus seinem Tor gestürmt und dann am Ball vorbeigelaufen.“

Es gab dann keine Chance mehr die Partie zu drehen. Reibe ordnete vielmehr den Rückzug an, um seinem Team ein 0:5 wie im Hinspiel zu ersparen. Stefan Winkel erzielte das 4:0 der Gäste, dann sehnten alle nur noch den Schlusspfiff herbei.

Zufrieden konnte Reibe mit den Darbietungen seiner Elf vor dem Seitenwechsel und auch den ersten zehn Minuten nach der Pause sein. „Bis zum 0:2 waren wir für meine Begriffe die bessere Mannschaft.“ Aber diese Eiseskälte in der Chancenverwertung, die zeigten nur die Saseler, die ihren fünften Rang festigten.

Den Anfang machte Jan-Lucas Gerken, der Schramm nach einer halben Stunde Spielzeit aus zehn Metern überwand. „Gleich die erste Möglichkeit ist drin. Das nenne ich effektiv“, ärgerte sich der Union-Coach. Aus einem schlecht verteidigten Eckball resultierte das 0:2 (54.). Das war der Einschlag, von dem sich die Tornescher nicht mehr erholten.

Ein paar Schussversuche von Maik Stahnke, Kjell Ellerbrock und Björn Dohrn gab’s zu sehen, mehr hatte der im Vergleich zum 3:1 in Bramfeld auf fünf Positionen umgestellte FC Union diesmal offensiv nicht zu bieten.