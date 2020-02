Bönningstedt. Während der anschließenden Pressekonferenz präsentierte Andjelko Ivanko, der Trainer des SV Rugenbergen, einen ganz besonderen Sitznachbarn. „Christan Streich, verkleidet als Patrick Hartmann.“ Jedenfalls gab Keeper Hartmann einen Kommentar zum Spiel in derselben badischen Mundart wie der Trainer des SC Freiburg ab. Der Torwart hat es sich zum Hobby gemacht, Berühmtheiten zu imitieren. Ivanko klopfte sich vor Vergnügen auf die Schenkel.

Die Offiziellen des SC Victoria lächelten gequält. Da hatten die Bönningstedter Oberliga-Fußballer seit ihrer Zugehörigkeit zur höchsten Hamburger Spielklasse die „alte Dame“ in 17 Vergleichen um Punkte lediglich einmal besiegt. Die letzten drei Duelle gingen mit insgesamt 0:14 Toren verloren. Und nun das, der zweite „Streich“ im Stadion Hoheluft nach dem 4:3 am 27. April 2018. Mit einem Treffer in der 34. Minute hat Hassan Zarei seinem Team das 1:0 beim bisherigen Tabellendritten und drei extrem wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

Gleich drei Bälle von „Vici“ treffen nur die Querlatte des SVR-Tores

SCV-Coach Marius Ebbers hätte „kotzen“ können angesichts der etwas hochnäsigen Spielweise seiner Mannschaft, die zudem an diesem Abend nicht mit Fortuna im Bunde war. Der gute, aber nicht fehlerfreie Patrick Hartmann, beim Abpfiff von seinem Torwart-Konkurrenten Patrick Marciniak stürmisch umarmt, nahm das Glück des Tüchtigen bei einem Lattenschuss und zwei Kopfbällen der Gastgeber an die Querstange in Anspruch (68., 80., 83.). Doch auch der SVR hatte etwas zu bieten, nämlich außer dem „goldenen“ Tor noch zwei weitere Großchancen. Kilian Utcke war schon in der fünften Minute mit einem wuchtigen Kopfball an Victorias Schlussmann Hendrik Rabe gescheitert.

Nachdem er zum 1:0 das Zuspiel geliefert hatte, glänzte Utcke nochmals eine Viertelstunde vor Schluss, als er Zarei mit einem gestochenen Pass den Weg zu einem weiteren, scheinbar sicheren Torerfolg ebnete. Zarei bekam aber die „Muffe“ und schoss den Ball allein vor Rabe links am Tor vorbei. Später lobte Ivanko beide Stürmer in den höchsten Tönen, vor allem Utcke. „Beim Basketball im Training hatte er sich an der Schulter verletzt. Die 97 Minuten gegen Victoria hat er mit Schmerzmitteln trotzdem durchgehalten.“

Der Sieg ist mit zwei weiteren Verletzten teuer bezahlt

Dass der SVR für diesen Sieg einen hohen Preis zahlte, war dann das Thema, als sich die erste Freude gelegt hatte. Rechtsverteidiger Pascal Gerber und Spielmacher Dennis von Bastian erlitten so schwere Zerrungen, dass sie für einen Einsatz im wichtigen Heimspiel gegen den USC wohl ebenso wenig in Frage kommen wie Sechser Nikolaj Rörström, der eine Oberschenkelverletzung erlitt. Alle drei Akteure mussten ausgewechselt werden. Auf der Bank hatte Andjelko Ivanko nach der kurzfristigen Absage von Jaques de Oliveira (berufliche Verpflichtungen) nur noch den angeschlagenen Jannick Wilckens sowie die Kreisliga-Kicker Tim Hamer und Tim Homfeldt, die sich im kalten Wasser freischwammen, zur Verfügung.

Bitter auch, dass sich Linksverteidiger Jan-Niclas Galke wegen Meckerns die zehnte Gelbe Karte einhandelte (90.) und damit beim nächsten Mal ebenfalls fehlt. Das heißt, dass gegen den USC wahrscheinlich 14 von 25 Mann im Kader ausfallen. Patrick Hartmann wird den Manuel Neuer „machen“ müssen, wenn es gegen Ex-Torjäger Pascal Haase und Co. nicht schiefgehen soll.