Elmshorn. „Es ist das Schlimmste überhaupt, was passieren konnte. Es gab wirklich lange und harte Verhandlungen, aber er hat sich nun einmal dazu entschlossen, zu uns zu kommen“, sagt Anißa Nowak (27). Selbstverständlich ist dies nur ein Scherz.

Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Jannik wird in der GFL 1-Saison 2020 wieder für die Elmshorn Fighting Pirates Football spielen. „Ich freue mich sehr darüber, meinen Bruder künftig häufiger um mich herum zu haben“, sagt die Pirates-Geschäftsführerin.

Anißa Nowak (27) ist Geschäftsführerin der Elmshorn Fighting Pirates und Schwester des Rückkehrers.

Foto: Michael Suhl

Dabei wird er weiter in Köln sein Master-Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln im Studiengang „Leistung, Training und Coaching“ absolvieren und möglichst viel zwischen der Domstadt und Elmshorn pendeln – wie es sich in diesen umweltbewussten Zeiten gehört, mit der Bahn.

Ob Mutter Sylvia Nowak auch schon begeistert sei, ihren Sohn künftig endlich wieder bekochen zu können und seine Wäsche zu waschen? „Dass er wieder regelmäßig da ist, freut mich natürlich. Aber ich werde nicht für ihn kochen und waschen. Seitdem Jannik 14 ist, wäscht er seine Klamotten ohnehin schon selbst“, erzählt die Präsidentin des Elmshorner Vereins.

Die Chefpiratin hat mit Celina (22) noch eine weitere Tochter. Jene ist wegen ihres Schauspielstudiums in Hamburg derzeit nicht mehr im Cheerleading-Bereich des Clubs aktiv. Ihr Sohn sei einst der Grund gewesen, dass sich die gesamte Familie bei den Pirates zu engagieren begann. „Jannik hat mit acht Jahren mit Flag-Football im Verein angefangen“, sagt sie. 2003 begann er bei den Flag-Pirates und verließ die Elmshorner erst wegen seines Bachelor-Studiums in Köln im Jahr 2016.

Pirates-Chefin Sylvia Nowak im Aufstiegsjubel mit Runningback Khairi Dickson.

Foto: Ulrich Stückler

Fünf Jahre später gibt es die Rückkehr. 2019 war er noch Quarterback des Elmshorner Zweitliga-Gegners Troisdorf Jets. Nun aber lässt er sich die Piraten-Premierensaison in Deutschlands höchster Spielklasse nicht entgehen. „Da ich jetzt in Köln nicht so viel anwesend sein muss, wie es noch im Bachelor der Fall war, kann ich für die Pirates spielen“,, sagt der 25 Jahre alte Footballer, der naheliegend zuerst mit Mutter und Schwester über die Idee seines Comebacks gesprochen hatte. Als Offensiv-Allrounder soll er vornehmlich als Wide Receiver und Runningback eingesetzt werden.

Der Student tauschte sich auch mit Headcoach Jörn Maier aus, der ihn schon in seinen beiden Elmshorner Herren-Jahren 2014 und 2015 gecoacht hatte. „Er erklärte mir, dass sich der Trainerstab darüber freuen würde, mich 2020 im Kader zu haben. Da stand die Entscheidung für mich eigentlich schon fest“, so Nowak junior, der es als Traum bezeichnet, „mit den Pirates GFL zu spielen und auf der höchsten deutschen Ebene zu gucken, was möglich ist.“ Headcoach Maier: „Jannik ist ein Athlet, der ein gutes Verständnis für diesen Sport mitbringt. Er ist ein echter Instinkt-Footballer.“

So oft es Zeit und studienbedingte Belastung zulassen, kommt Nowak, der nebenbei als Athletik- und Personaltrainer arbeitet, in den Norden. Oder aber er hält sich in Köln fit. „Ich bin zum Beispiel den kompletten März in Elmshorn. Während des Semesters bemühe ich mich, von Donnerstag bis Sonntag hier zu sein und den Rest der Woche dann in Köln“, erklärt Nowak, der selbst eine C-Lizenz als Football-Trainer hat und im Zuge seines Studiums auch im Gewichtheben die B-Lizenz absolvieren konnte.

Bis zum 2011 lief Nowak für die Junior Pirates auf, das folgende Jahr verbrachte er als Austauschschüler in den USA und spielte für die Buena Bulldogs (Ventura, US-Bundesstaat Kalifornien). Bis 2013 spielte Nowak erneut für die Junior-Pirates und für das Team Storm, die SH-Landesauswahl. Es folgten zwei Spielzeiten fürs Elmshorner Männerteam, eine Handverletzung zwang ihn jedoch 2015 früh zu einer längeren Pause. Von 2016 bis 2019 fand er dann bei den Jets eine neue sportliche Heimat.

Nowak fiebert seinem ersten GFL-Touchdown entgegen

„Ich möchte dem Team helfen, Spiele zu gewinnen und dabei natürlich so viel wie möglich auf dem Platz stehen. In welcher Rolle ist mir eigentlich egal. Gern möchte ich den einen oder anderen Touchdown im Krückaustadion machen“, freut sich Jannik Nowak auf die Kaperfahrt durch GFL1-Gewässer. Untergehen sollte das Piraten-Schiff künftig besser nicht, denn Sportfan Nowak mag nur eine sportliche Betätigung nicht: „Schwimmen!“. Wenn er sich nicht gerade sportlich verausgabt, kann sich Nowak für gutes Essen und Zeit mit Freunden und Familie begeistern.

„Im Herrenbereich war der größte Erfolg der Aufstieg in die GFL2 mit den Jets im Jahr 2018“, sagt der 1,80 Meter große und 88 Kilo schwere Nowak. Mit einer Bilanz von einem Sieg und 13 Niederlagen endete das Zweitliga-Abenteuer der Nordrhein-Westfalen jedoch mit dem direkten Wiederabstieg.

Aus der Jugend blieben ihm eine Perfect Season 2013 mit den Junior Pirates sowie der Aufstieg ins A-Turnier des Jugendländer-Cups mit der SH-Auswahl 2012 und der anschließende Klassenerhalt in besonderer Erinnerung. Damals spielte er bereits mit den aktuellen Piraten Tobias Kolb, Johannes Jermies oder Robin Fensch für dasselbe Team. Auch Defensive-Coordinator Patrick Esume betreute ihn schon bei der SH-Auswahl.

„Ich glaube wir haben nun eine gute Truppe beieinander“, sagt der Pendel-Pirat. Unterdessen steht fest, dass Dennis Kenzler (Offense-Line) aus privaten und beruflichen Gründen eine Football-Pause einlegt und in diesem Jahr nicht zum Elmshorner Aufgebot zählt.