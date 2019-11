Elmshorn. Ende Mai gab es das erste lose Gespräch zwischen Jörn Maier, Headcoach der Elmshorn Fighting Pirates, und Patrick Esume, Deutschlands bekanntester TV-Experte der US-Sportart Football. „Da hat er mir gesagt, dass er wieder Lust hat, als Trainer was zu machen“, sagte Maier.

Der Hamburger Esume ist mit Elmshorns Offensiv-Koordinator Andreas Nommensen befreundet. Er wolle wieder regelmäßig an der Seitenlinie stehen – seinen Job als Headcoach der französischen Nationalmannschaft, der Halstenbeker Nommensen war dort ebenfalls für die offensive Ausrichtung zuständig, hatte Esume in diesem Jahr abgegeben. In der vergangenen Saison war er bereits unregelmäßig zu Gast im Krückaustadion – und stand im Austausch mit den Coaches und Spielern in der Teamzone.

Patrick Esume (3.v.r.) mit seinen Moderatoren-Kollegen von ran NFL bei ProSieben Maxx, von links: Carsten Spengemann, Roman Motzkus, Christoph „Icke“ Dommisch, Jan Stecker, Björn Werner und Volker Schenk.

Foto: ProSieben/Wolf Lux

Jetzt will der erfolgreiche Ex-Footballer nach dem Aufstieg der Pirates in die GFL 1 (1. Bundesliga) für eine stabile Defensive der Elmshorner im Jahr 2020 sorgen. „Ich nehme mir vor, so viel angehäuftes Football-Wissen in die Spieler reinzuschütten, wie möglich. Denn es ist wirklich schwer, sich als Aufsteiger in der GFL 1 zu etablieren“, sagte Esume.

Der Neu-Pirat hat ursprünglich eine Ausbildung zum Heilpädagogen abgeschlossen. Seiner beruflichen Haupttätigkeit im Fernsehen für ran NFL bei ProSieben MAXX und als Moderator anderer TV-Formate wird er weiter nachgehen.

Esume blickt auf 27 Jahre Football-Erfahrung zurück

27 Jahre ist Esume schon dem Football verbunden. „Wenn man erstmal das Spiel in seiner ganzen Tiefe und Vielfalt, sowie den physischen und taktischen Komponenten so richtig verstanden hat, ist die Faszination da und lässt einen einfach nicht mehr los“, sagt Esume.

Als ehemaliger Defensiv-Spieler (Positionen: Cornerback und Safety) gewann er 1996 mit den Hamburg Blue Devils den German Bowl und bis 1998 insgesamt dreimal den Eurobowl. Als Trainer folgten zwei World-Bowl-Siege (2003 mit Frankfurt Galaxy und 2007 mit den Hamburg Sea Devils). Von 2005 und 2009 arbeitete er als bisher einziger Deutscher als Positionstrainer in den Trainingscamps der Oakland Raiders, Cleveland Browns und Philadelphia Eagles. Mit Paris Flash gewann Esume 2009 die Meisterschaft in Frankreich, es schlossen sich als Headcoach der Kiel Baltic Hurricanes ein weiterer German Bowl-Erfolg und der Gewinn der European Football League 2014 an. 2018 folgte der EM-Titel mit Frankreich, im Jahr zuvor gewann er die World Games.

Cheftrainer Maier kennt seinen neuen Defense-Coach aus gemeinsamen Zeiten in Kiel

Pirates Headcoach Jörn Maier und Esume kennen sich ebenfalls schon seit bald 20 Jahren. Jener war im Kieler Coaching-Staff unter Esume von 2010 bis 2012 aktiv. Mit Matthias Ude (Defense Assistant-Coach) stand Esume zu Zeiten der Blue Devils gemeinsam auf dem Feld. „Das Programm in Elmshorn ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und die Konstellation im Trainerteam passt auch. Ich kenne quasi den halben Coaching-Staff“, sagt Esume, der 1992 vom Fußball zum Football wechselte.

Headcoach Jörn Maier freut sich ebenfalls über den prominenten Trainerneuzugang: „Patrick Esume hat enorme Football-Kompetenz und bringt diesen unbedingten Siegeswillen mit, den man einfach braucht. Er ist ein Wettkampftyp und steckt mit seinem Enthusiasmus, seiner Energie und dem Ehrgeiz alle anderen an. Er ist ein harter Arbeiter. Diese Verpflichtung ist eine absolute Win-Win-Situation“.

Zuvor hatten nach der erfolgreichen Aufstiegssaison Stefan Mau, Trainer der Quarterbacks und Wide Receiver, sowie Defensiv-Koordinator Ivo Kolbe das Coaching-Team der Pirates verlassen. Auch Joe Roman, der sich in der Abwehr um die taktische Ausrichtung der Defensive Backs gekümmert hatte, heuert in der Saison 2020 bei einem anderen Club an. Der 77 Jahre alte US-Amerikaner wechselt zum Zweitligisten Rostock Griffins.