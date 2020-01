Uetersen/Halstenbek. Eine starke Leistung über 60 Minuten geboten; den Lokalrivalen aus Uetersen in dessen Halle mit 31:22 (20:10) deklassiert. Die Hamburg-Liga-Handballmänner des TuS Esingen hätten guten Grund gehabt, nach der Schlusssirene in der Halle Seminarstraße ausgiebig ihre Revanche für die Hinspielniederlage – im zweiten Anlauf nach Neuansetzung – zu feiern.

Stattdessen betretene Mienen bei den Torneschern. Sportlich fair klatschte auch TuS-Spieler Tobias Haan nach der Partie mit den eigentlich unterlegenen Gastgebern ab. Doch die, wie auch Haan und seine Teamkameraden wussten zu dem Zeitpunkt bereits, dass dieser Esinger Erfolg nicht von Dauer sein würde.

Grund: Als Haan nach 104 Sekunden das 2:0 für die Gäste erzielte, bemerkte das Kampfgericht, dass der Torschütze nicht im elektronischen Spielbericht erfasst war; nachträgliche Änderung: unmöglich. Präzedenzfälle sind bekannt – Haan war somit ein nicht berechtigter Spieler, das Match würde vom Verband umgewertet werden (wie nun am Dienstag geschehen). „Durch einen technischen Fehler ist die Aufstellung der Vorwoche heruntergeladen worden, ich habe versäumt, dies in der Halle zu überprüfen“, sagte Teambetreuer Kay-Uwe Kühn zerknirscht. „Ich bin noch immer sauer auf mich, sowas darf nicht passieren.“

TuS-Trainer Michael von Thun ärgert sich dagegen über das rigide Regelwerk („Lächerlich. Tobias ist doch spielberechtigt. Es ist ja nicht so, als ob wir versucht hätten, einen neuen Spieler bei uns reinzuschummeln.“) und eben über die verpasste Chance, mit dann 20:8 Zählern auf die Topteams der Liga aufzuschließen. „Angesichts unserer wirklich guten Leistung tun diese verschenkten zwei Punkte in der Seele weh, die Jungs sind natürlich zutiefst enttäuscht“, sagte von Thun. „Jetzt gilt es, gleich Sonnabend gegen den SC Alstertal-Langenhorn eine Reaktion zu zeigen.“

Florian Bitterlich hat mit seinen 14 Treffern großen Anteil am 38:37-Sieg von Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 gegen den FC St. Pauli II.

Foto: Ulrich Stückler (Archiv)

Eine Reaktion seines Teams will Frank Unterspann, Trainer der Spielgemeinschaft aus Halstenbeker TS und Blau-Weiß 96 Schenefeld, trotz des 38:37-Heimsiegs über den FC St. Pauli II bereits heute sehen, wenn der Tabellenneunte um 20.30 Uhr (Bültenbarg) im Pokalviertelfinale beim Ligaprimus

THB Hamburg 03 antritt. „Wir haben gegen St. Pauli in der Abwehr nie wirklich den Zugriff gefunden. Mehrere Führungen von bis zu fünf Toren haben keine Ruhe in unser Spiel gebracht“, sagte Unterspann. „Zum Glück waren Ole Stabik und Florian Bitterlich mit ihren neun und 14 Toren sehr gut drauf. Unser Siegtreffer per Siebenmeter mit der Schlusssirene war aber etwas glücklich.“

Sascha Burmeister, Trainer der HSG Pinnau, dürfte zurzeit augenscheinlich keinen Grund zum Klagen

haben. Der 35:29-Heimerfolg gegen den SC Alstertal-Langenhorn war der sechste Sieg aus den letzten sieben Punktspielen des Ligasiebten – zudem gegen einen direkten Tabellennachbarn. Der Coach ordnet diese Momentaufnahme recht vorsichtig ein und drückt auf die Euphoriebremse: „Scala hat sich definitiv unter Wert verkauft; die können deutlich mehr als das, was sie gegen uns gezeigt haben“, sagte Burmeister. „Außerdem muss man auf unsere nächsten vier Gegner schauen, die auf Platz eins, zwei, drei und fünf liegen. Gegen THB, HTN, St. Pauli II und TuS Esingen sollten wir wohl besser keine Punkte fest einplanen.“

Den Männern des Barmstedter MTV ist ihr zweiter Favoritensturz in Folge versagt geblieben. Eine Woche nach dem 29:27-Triumph beim FC St. Pauli II hat das Team von Coach Matthias Matuch gegen das HandballTeam Norderstedt mit 23:34 den Kürzeren gezogen. „Wir haben in den ersten 20 Minuten die Partie ausgeglichen gestaltet und bis zur 54. Minute mit sechs Toren Differenz den Rückstand in Grenzen gehalten“, sagte Teamsprecher Timm Schmitt. „Jetzt haben wir 14 Tage, um uns auf das Spiel gegen unseren direkten Konkurrenten TH Eilbeck vorzubereiten.“