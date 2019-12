Tornesch. Die Zeit ist abgelaufen, doch die Unparteiischen haben noch einen Freiwurf für den TSV Uetersen gepfiffen, der regelkonform auch noch ausgeführt wird. Auf der Anzeigetafel prangt nach 60 nervenaufreibenden Minuten im Handball-Kreisderby in der Hamburg-Liga der Männer zwischen dem TuS Esingen und dem TSV Uetersen ein 27:27-Unentschieden. Uetersens Rückraumspielers Nils Ladiges tritt zur Ausführung an und sieht sich einer schwarzen Wand, gebildet von den Esinger Akteuren gegenüber. Diese versuchen, den letzten Torwurf der Gäste zu vereiteln.

Egal. Ladiges feuert den Ball in Richtung Tor. Abgefälscht von einer Esinger Abwehr-Hand zappelte das Spielgerät ohne Chance für Esingens Keeper Benjamin Boje Sekundenbruchteile später im Netzt der Gastgeber. Ein Jubelsturm der Uetersener bricht los, die Köpfe der Gastgeber sinken nach vorn. „Nein, eine Lücke in der Mauer habe ich nicht gesehen. Ich habe den Ball nur irgendwie in Richtung Tor gefeuert und gehofft, dass er reingeht“, gesteht der Sieg-Torschütze mit etwas zeitlichem Abstand, nachdem er sich des Ansturms seiner Kameraden erwehrt hat.

Dieses Mal hat der Außenseiter aus Uetersen den erneut dramatischen Nachbarschafts-Vergleich gewonnen. Am Ende heißt es 28:27 (14:13) für die Rosenstädter. Die erste Partie, die am 12. Oktober mit einem 27:26-Erfolg für die Esinger geendet hatte, war nicht gewertet worden, weil die beiden Unparteiischen ein Foul und eine Hinausstellung des Esingers Daniel Günter in letzter Sekunde nicht gleichzeitig mit einem Siebenmeter bestraft hatten.

Auch im Wiederholungsspiel hatte der Gast lange geführt und sah beim 23:21 (48.) gegen einfallslose Esinger wie der Sieger aus. Doch auch im zweiten Duell gab es eine Rote Karte, diesmal für den Uetersener Max Ladiges (52.), der Pascal Kühl beim Gegenstoß zu Fall brachte. Das Momentum sprach nun für die Gastgeber, die beim Stand von 25:24 (56.) sogar wieder in Überzahl waren.

TuS-Trainer Michael von Thun fordert nach der Niederlage im Wiederholungsspiel jeden seiner Akteure auf, die eigene Leistung bislang im Kader des Tabellenfünften zu hinterfragen.

Foto: Ulrich Stückler

Doch die kampfstarken Uetersener drehten die Partie zu ihren Gunsten. „Wir haben heute nicht gut gespielt, viele Bälle verworfen und kaum Druck aus dem Rückraum gemacht. In der Abwehr fehlte ohne Dennis Lißner, der familiär verhindert war, die Stabilität – und auch unsere Torhüter waren dieses Mal kein Faktor“, analysierte Esingens Trainer Michael von Thun nach der bitteren Pleite resigniert. „Warum haben wir eigentlich kein Glück mit den Schiedsrichtern“, schickte der Esinger Trainer nach seiner angebrachten Selbstkritik auch kritische Worte an die beiden Unparteiischen.

Diese hatten das emotionsgeladene Derby zwar jederzeit im Griff, fanden aber sowohl bei Verteilung von Zeitstrafen (5/2), als auch bei Siebenmetern (6/4) keine einheitliche Linie. Entscheidungen bei Schrittfehlern oder Stürmerfoul wurden von den rund 200 Fans beider Lager oft mit Pfiffen quittiert.

„Ich sehe die Leistung der Schiedsrichter nicht als ausschlaggebend für den Sieg an. Nach den beiden schlechten Auftritten gegen Eilbeck und Pinnau haben wir uns gesteigert und als Team mit einer guten Leistung überzeugt“, zog Uetersens Trainer Sören Stelling zufrieden Bilanz. Dieser war in den letzten Minuten hinter der Bank unruhig auf- und ab gestapft, dabei hatte sich der TSV-Coach unter der Woche bei einem Arbeitsunfall beim Hausbau den Fuß angebrochen. „Wir waren in der Abwehr aggressiv und hatten die besseren Torhüter. Wir haben unseren Matchplan ziemlich gut umgesetzt. Ein Unentschieden wäre dem Spiel gerecht geworden. Der Sieg ist glücklich, aber aufgrund unser Leistungssteigerung nicht unverdient.“

Die Bilanz seines Esinger Kollegen fiel wenig erfreulich aus. „Wir wollten lange oben mitspielen. Als Fünfter haben wir mit acht Minuspunkten den Anschluss verpasst. Ich bin nicht zufrieden. Bei uns muss sich jeder hinterfragen, ob er seine Leistung auch abgerufen hat“, fand Michael von Thun klare Worte. Der TuS Esingen ist erst am 11. Januar im neuen Jahr wieder bei der Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 gefordert.

Der TSV Uetersen hat als Siebter 10:10 Punkte und muss am kommenden Sonnabend (14 Uhr) noch beim zweiten Team des FC St. Pauli ran. „Wir haben uns heute als Außenseiter zwei wichtige Punkte erkämpft, aber um uns jetzt zufrieden zurückzulehnen, ist es zu früh. Mit einem Erfolg in diesem Bonusspiel bei St. Pauli können wir einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Hamburg-Liga machen“, warnt Stellling vor unangebrachter Euphorie.