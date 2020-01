Ellerbek. Die Nachrichten aus dem Spielerlager hatten schon vor Anpfiff der Oberligapartie zwischen den Handballern des TSV Ellerbek und des TSV Hürup für die gastgebenden Ellerbeker nichts Gutes verheißen lassen. Nachdem sich bereits am Donnerstag Lasse Fink erkrankt für seinen Einsatz im linken Rückraum bei Coach Nico Kibat abgemeldet hatte, musste auch noch am Spieltag selbst Nebenmann Arnd Sasse aus gleichem Grund die Segel für das Match gegen den Tabellendritten streichen.

Das erste Drittel „versemmelt“ der TSV Ellerbek komplett

Als dann auch noch die ersten 20 Minuten der Partie für die Gastgeber komplett „in die Grütze“ gingen, die Hüruper sich unter Ausnutzung einiger Fehlwürfe und Ballverluste vom 1:1 auf 9:1, kurz darauf sogar auf 11:2 absetzen konnten, schien sich ein Debakel anzubahnen. „Da ist uns das widerfahren, was uns auch in der Hinrunde gegen so starke Gegner gerne Mal passiert ist. Wir müssen unsere Chancen, die wir haben, auch verwandeln“, sagte Nico Kibat. „Solche Fehler werden dann halt schonungslos gegen uns ausgenutzt.“

Dass am Ende aber doch noch ein moderates 18:24 (7:14) aus Ellerbeker Sicht zu Buche stand, ist nicht allein dem Umstand zu verdanken, dass Gästecoach Christian Lutter im zweiten Durchgang seinen überragenden Keeper Tim Lübker pausieren ließ und seiner zweiten Garde mehr Einsatzzeit als üblich gewährte.

Georg Butenschön (r., TSV Ellerbek) wird für sein gutes Training mit einem Platz in der Startformation belohnt und rechtfertig seinen Einsatz mit zwei Toren in der ersten Halbzeit.

Foto: Ulrich Stückler

Was dann zu beobachten war, lässt sich ganz einfach mit dem Schlagwort Charakter umschreiben. Die Hausherren hatten nicht die geringste Lust, sich „abschlachten“ zu lassen und besannen sich auf ihre Stärken. Schon in den zehn Minuten vor der Pause, aber erst recht nach der etwas lautstärkeren Kabinenansprache durch Kibat präsentierte sich der TSV fortan als ebenbürtiger Gegner.

Aufschwung und Ehrenrettung gelangen einerseits, weil die Abwehr sich auf ihre Stärken besann. Von der fünften Minute nach Wiederanpfiff an agierte die Ellerbeker Defensive konsequenter und gewährte den wurfstarken Gästen – im Saisonschnitt bislang 27,6 Torerfolge pro Match – im Zusammenspiel mit dem von der Steigerung profitierenden Henri Wommelsdorf im TSV-Tor nur noch sieben Treffer. Der keinesfalls schlechtere Luis Skroce hatte im ersten Durchgang mangels Unterstützung noch teilweise auf verlorenem Posten gestanden.

Jesko Sauerland kann in der zweiten Halbzeit im linken Rückraum einige Akzente setzen.

Foto: Ulrich Stückler

Im Angriff fanden mit fortschreitender Spieldauer alle Akteure „ihren Stoff“, schlossen auf individuelle Weise die Lücke, die Sasse und Finck durch ihren Ausfall gerissen hatten. Konzentrierte sich das Geschehen anfangs auf den somit leicht ausrechenbaren Hennes Paulsen, boten Georg Butenschön und Jesko Sauerland von halblinks und vor allem Olaf Levin (fünf Tore) über die rechte Angriffsseite gute Aktionen.

„Olaf hat eine recht unorthodoxe Wurfqualität und biete dadurch eine gute Alternative“, sagte Kibat. „Jesko in der zweiten Halbzeit hat dann auch als ,Wühler‘ auf der Halbposition den Weg zum Kreis gesucht, nicht über die Mitte. Und schon waren wir im Spiel – unterm Strich erkennen wir aber an, dass wir verdient verloren haben.“

Worte, die Kibat am kommenden Sonnabend nicht für seine Spielbilanz heranziehen will. Um 18 Uhr tritt der TSV beim Tabellennachbarn AMTV an, gegen den es im Hinspiel eine unglückliche 33:34-Heimpleite gegeben hatte. „Die haben den zweitbesten Angriff der Liga“, weiß Kibat. „Wollen wir gewinnen, müssen wir selber diszipliniert angreifen und in der Rückwärtsbewegung schnell sein.“