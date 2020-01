Elmshorn. James Walker ist bereit für seinen neuen Job bei den Elmshorn Fighting Pirates. Das zeigt sich auch an den kleinen Dingen. Die Erstliga-Footballer haben eine teaminterne Facebook-Gruppe. Der neue US-amerikanische Quarterback nutzte das soziale Netzwerk nicht mehr – meldete sich aber sofort wieder an.

Zudem ließ er sich auch Bilder vom kooperierenden Fitnessstudio, in das die Spieler gehen, zeigen. Walker stammt aus Redlands (Kalifornien) und aus einer Football-Familie: Gemeinsam mit seinem Vater Jim sah er sich Spielszenen aus der Pirates-Aufstiegssaison an. Und der Neuzugang für die Anfang Mai beginnende Saison ließ sich das Angriffs­system von Offense-Coordinator Andreas Nommensen ausführlich erläutern. „James hat von Anfang an viel Interesse gezeigt und viel nachgefragt“, sagt Nommensen über den neuen Spielmacher, der im März in die Krückaustadt kommt.

Die Verpflichtung klappt nun im zweiten Anlauf. Die Fighting Pirates hatten James – genannt Jimmy – Walker bereits für die GFL 2-Saison 2019 im Blick. „Max Paatz hatte mich damals kontaktiert, aber letztendlich hat es zeitlich eben alles nicht so gut geklappt“, sagt der Kalifornier. Pirates-Sportdirektor Paatz hatte beim renommierten US-Amerikaner Steve Calhoun nachgefragt, ob er einen Tipp für einen passenden Pirates-Spielmacher für die kommende GFL 1-Saison habe. Calhoun, der regelmäßig in den USA Football-Camps – und auch schon einmal in Elmshorn – veranstaltet, empfahl erneut seinen Schützling Walker.

„Natürlich ist es schon eine schwere Entscheidung, seine Heimat zu verlassen, aber ich habe mir auch gedacht, dass diese Möglichkeit viel zu gut ist, um sie zu verpassen“, sagt der 1,88 Meter große und 102 Kilo schwere Quarterback.

Vater Jim Walker trainiert seinen Filius schon in der Highschool

Vater Jim Walker trainierte seinen Sohn schon dort in der Highschool. „Mit neun Jahren habe ich angefangen, Football zu spielen. Einfach, weil mein Vater der Headcoach war und ich sozusagen hineingeboren wurde, diesen Sport zu machen und zu lieben. Etwas überraschend war ich zunächst in der

O-Line aktiv“, erinnert sich der mittlerweile 25 Jahre gereifte Walker.

Die Robert Morris University (US-Bundesstaat Pennsylvania) verließ Walker 2018 mit Abschlüssen in Kommunikation und Englisch und einem Master-Abschluss in Erziehung. Zuletzt ließ sich Walker, der zurzeit in Riverside (Kalifornien) wohnt, auch noch zum Feuerwehrmann ausbilden. Seine Universität tritt in derselben College-Liga (NCAA Division I FCS) wie die St. Francis University an. Dort spielte bis 2016 Pirates-Runningback Khairi Dickson, der auch sein Ja-Wort für die Serie 2020 gegeben hat.

2017 und 2018 trat Walker für sein Uni-Team an, „Gegeneinander haben sie also nie gespielt, aber ,KD‘ kennt diese Uni und weiß, dass dort auf einem guten Niveau Football gespielt wird und die Jungs sportlich sehr gut ausgebildet sind“, sagt Piraten-Sportdirektor Paatz.

2016 setzte Walker an der San Diego State University ein Jahr mit Football aus (Red-Shirt-Regelung), 2014 und 2015 war er am Cerritos Junior-College (ebenfalls Kalifornien) aktiv. „Mit Jimmy Walker bekommen wir einen sehr erfahrenen Quarterback, was uns sehr wichtig war. In seinen insgesamt vier Jahren am College war er Stammspieler und hat sehr gute Leistungen gezeigt“, sagt Pirates-Headcoach Jörn Maier.

Im März betritt Walker ein zweites Mal europäischen Boden. Im Alter von 18 Jahren war er mit seiner Familie für einen Urlaub in Paris. „Ich weiß nicht viel über Deutschland, aber ich freue mich sehr darauf, vieles zu erleben“, meint Walker, der in der Saison 2018 für 1925 Yards Raumgewinn in elf Spielen durch Pässe verantwortlich war. Immerhin 20 Touchdowns legte er auf.

„Jimmy“ Walker bringt viel Football-Fachwissen mit

„Die Gespräche mit Jimmy waren wirklich gut. Er hat sich erstklassig präsentiert und ist genau der Quarterback, den wir für unsere Offense brauchen. Weil seine ganze Familie den Sport liebt, bringt er viel Fachwissen mit“, freut sich Nommensen. Walker wirft seine Pässe vorzugsweise aus der „Pocket“ – dem von der O-Line im Optimalfall geschützten Bereich – zum Mitspieler. Wilde Läufe mit anschließenden Würfen oder eigener Raumgewinn mit Ball unter dem Arm zählen nicht unbedingt zu dessen Leidenschaften.

„Meine persönlichen Ziele sind das Gewinnen und die Leistungssteigerung. Football ist ein Teamspiel und man braucht alle elf Jungs, damit es funktioniert. All diese Statistiken und Auszeichnungen sind ja ganz nett, weil man darüber sprechen kann und auch danach strebt, aber im Endeffekt stehst du auf dem Feld, um zu gewinnen. Und das ist es, was ich einbringen möchte“, so Walker. Im vergangenen Jahr hatte Walker, der auch gern den Golfschläger schwingt („Ich freue mich darauf, einige Golfplätze auszuprobieren, wenn spielfrei ist.“) keine Spielpraxis, arbeitete aber weiter an seinem Spiel und seiner Fitness.

Die Familie werde er schon vermissen. „Aber ich bin gespannt auf dieses Abenteuer. Ich werde zwar meinen Lieblingsmexikaner vermissen. Dafür kann ich aber neues Essen in Deutschland ausprobieren“, schmiedet der Nachfolger von Quarterback Ryan Sample Pläne.