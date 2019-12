Elmshorn. Wenn Kolin Hill Mitte März 2020 nach Elmshorn kommt, wird der US-Amerikaner schon ein zweites Mal in seinem Leben in Deutschland sein. Der Vater des mittlerweile 23 Jahre alten Footballers, der als Defense-Spieler in der Pirates-Premierensaison in der 1. Bundesliga auflaufen wird, war einst als Air-Force-Soldat in Sembach (Rheinland-Pfalz) stationiert. Dort blieb die Familie Hill zwischen 1998 und 2001.

Ohnehin ist der Texaner mit afrikanisch-französischer-Abstammung und zudem familiären Wurzeln bei den

Cherokee-Ureinwohnern der USA hat, ein echter Kosmopolit. Geboren ist er nämlich im Osten Englands (Laken­heath). Als Hill zwei Jahre alt war, siedelte die Familie nach Deutschland um – drei Jahre später ging es dann zunächst in den US-Bundesstaat Nebraska.

„Das einzige deutsche Wort, das ich kenne, ist ,Danke‘. Ich habe nicht wirklich viele Erinnerung an unsere Zeit dort, aber ich freue mich jetzt als Erwachsener darauf, so viel zu sehen und zu erleben wie möglich“, sagt er. Letztendlich siedelte Hills Familie nach Schertz in den US-Bundesstaat Texas um. „Dort hat meine Football-Laufbahn jedoch erst in der fünften Klasse begonnen. Vorher war ich Basketballer, wollte aber eigentlich schon immer Football spielen“, meint der 1,88 Meter große und 111 Kilo schwere Defensiv-Spieler.

Hill begann zunächst in der Offensive als Runningback, wurde dann umgeschult zum Defensiv-Spezialisten (Safety, Corner Back). In der Highschool lief er auf der Linebacker-Position auf.

Bei Notre Dame spielt Hill erstmals als Defensive End

In den Jahren 2014/15 trat er dann als Defensive End für das Team der University of Notre Dame an. Anschließend war Kolin Hill an der Texas Tech University, die er mit einem Bachelor in Universal Studies (Schwerpunkte: Bewegungswissenschaft, Wirtschaft, organisatorische Führung) abschloss, als Linebacker und Defensive End aktiv. Auf letzterer Position soll er auch im Piraten-Dress gegnerische Angriffsspieler niederringen – und im Optimalfall zum Quarterback laufen und diesen zu Boden bringen.

Mittlerweile steht fest, dass außer Runningback Khairi Dickson keiner der anderen US-Amerikaner der Vorsaison (Quarterback Ryan Sample, die Defensive Backs Robby Kendall und Brandon LeBeau) im kommenden Jahr dabei sein wird. Elmshorns Headcoach Maier freut sich daher über die Verpflichtung des ersten von vier eingeplanten US-Amerikanern – gerecht aufgeteilt in Offense und Defense – in seinem Erstliga-Team: „Kolin ist ein hervorragender Spieler, der viel Potenzial hat und für die Position des Defensive Ends schon ein NFL-Prototyp ist. Er soll und wird unserer Defense Line mehr Stabilität verleihen.“

In der NCAA Division 2 war er in seinem Team im Jahr 2018 der beste Pass Rusher mit fünf Quarterback-Sacks. Damit ist gemeint, den Spielmacher des Gegners zu Fall zu bringen, bevor dieser den Ball zu einem Mitspieler loswird. Geht es nach dem auf dem Feld äußerst einsatzfreudigen Hill, kommen in der GFL 1 für die Piraten noch einige dazu: „Eines meiner persönlichen Ziele ist, mindestens 15 bis 20 Sacks zu schaffen. Ich bin ein High-Energy-Player und habe Führungsqualitäten, das möchte ich für das Team einbringen. Ich bin schnell und habe eine gute Einstellung zu harter Arbeit. Ich werde niemals aufgeben“, sagt der Familienmensch, der zudem viel Kraft aus dem Glauben zieht.

Den Kontakt zu den Elmshornern stellt Coach Patrick Esume her

Ersten Kontakt zu den Piraten habe es über den neuen Defensiv-Koordinator Patrick Esume gegeben. Es folgten weitere Gespräche mit Headcoach Jörn Maier, ehe sich Hill für die Rolle rückwärts nach Deutschland entschloss.

„Die Entscheidung, Texas zu verlassen, war keine wirklich schwierige; ich habe keine Verpflichtungen, die mich zwingend abhalten“, sagt der Neu-Pirat, der auch gern mal ins Kino geht. „Ich freue mich darauf, eine neue Kultur kennenzulernen und durch Europa zu reisen. Ich bin gespannt, anderes Essen und Getränke auszuprobieren. Mir wurde nämlich gesagt, das deutsche Essen ist sehr gut“, sagt Hill, der in seiner Heimat noch in einem Fitness-Center arbeitet.

Momentan bereiten sich die Piraten einmal wöchentlich in der Krückau-Halle auf die Anfang Mai startende GFL 1-Saison vor. Zudem arbeiten die Spieler eigenverantwortlich an ihrer Fitness. Sobald es die Witterungsverhältnisse im Frühjahr zulassen, soll das Training dann auf dem Kunstrasenplatz in Elmshorn weitergehen. Gleich für ihre erste GFL-Spielzeit der Vereinsgeschichte haben sich die 1991 gegründeten Elmshorner hohe Ziele gesteckt: Das Team möchte sich als Aufsteiger auf Anhieb für die Play-offs qualifizieren und müsste dafür mindestens vier Mannschaften in der Nordstaffel hinter sich lassen.