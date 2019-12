Klein Offenseth. Zwölf kraftstrotzende Hengste mit der Lizenz zur Fortpflanzung zeigen sich von ihrer besten Seite – dieses Schaulaufen und -springen auf der Hengststation Maas J. Hell hat Züchter, Reiter und Pferdenarren aus Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen und natürlich aus ganz Schleswig-Holstein ins beschauliche Klein Offenseth gelockt. Einer der vierbeinigen Stars heißt Central Park, er ist sechs Jahre alt und auf dem besten Weg, einer der ganz großen Vererber zu werden. „Der ist elastisch am Sprung und bietet immer mehr an, ich dosiere das Training sehr genau“, sagt Chefbereiter Takashi Haase.

2015 war Central Park der Vizechampion der Holsteiner Körung in Neumünster; Herbert Ulonska, Eigentümer der Klein Offensether Hengst­station, bekam für 100.000 Euro den Zuschlag. Plus Gebühren und Steuer. Die Investition hat sich gelohnt. 2018 gewann der edle Vierbeiner den Sporttest mit der Traumnote 9,16. Die Höchstnote 10 wird in der Praxis nie vergeben. Ein unabhängiges Komitee beurteilt das Vermögen im 14-Tage-Test, der sich aus unterschiedlichen Kategorien zusammensetzt.

Ulonska und seine Mitarbeiter setzen die zwölf Pachtexemplare gekonnt in Szene. Zuerst auf der neuen XXL-Videoleinwand, hier wird erst die sportliche Leistung dokumentiert, bevor der vierbeinige Kandidat die mit Holsteiner Girlanden festlich geschmückte Halle betritt. Hintergrund: Wenn sich die Kraftpakete plötzlich in einer XXL-Variante sehen, können sie sich erschrecken. Dann werden die Vierbeiner wahlweise an der Longe, an der Hand oder am Sprung präsentiert.

„Über zwei Neuzugänge freue ich mich ganz besonders“, sagt Ulonska, der sein Vermögen unter anderem mit Immobilien gemacht hat. Da ist zunächst der 13 Jahre alte For Ever Jump. Das neue Prachtstück auf der Hengststation ist ein Sohn von For Pleasure, der 2011 mit 25 Jahren starb.

Das Erbgut von For Pleasure ist tiefgekühlt noch erhältlich

Dessen wertvolles Erbgut ist tiefgefroren und der Vorrat endlich. In der Fachsprache auch TG genannt. In der Humanmedizin ist dieses Verfahren der künstlichen Befruchtung heftig umstritten, in der Pferdezucht ist es gängige und lukrative Praxis. For Pleasure gewann im Springsport 1,8 Millionen Euro – ein Spitzenwert. Auf das Ausnahmepferd wird der Olympische Reiter Marcus Ehning aus dem westfälischen Borken noch heute immer wieder angesprochen. „Diese Legende lebt weiter – der Sohn For Ever Jump ist ein neuer Hoffnungsträger für den Reitsport“, sagt Ulonska.

Der zweite Neuzugang mit großem Potenzial heißt Crossway. Er gehört als knapp Dreijähriger zu den jungen Wilden, die noch keinen Sattel kennen. „Ein großes Talent, der wird sich prächtig entwickeln“, sagt Ulonska. Der Pferde­experte überlässt nichts dem Zufall und taxiert sehr genau, wie er das beste Genmaterial einsetzt, um die Holsteiner Zucht nach vorne zu bringen. Das beginnt mit einer strengen Selektion der Hengste; sie müssen umgänglich im Zusammenspiel mit den Reitern sein und einen ausgeprägten Leistungswillen haben.

Der Erfolg der Zuchtstation kommt nicht von ungefähr; in weltweit 38 Länder sind Pferde aus Klein Offenseth exportiert, von denen viele später auf großen Turnierplätzen erfolgreich unterwegs waren oder es immer noch sind.

Drei Calido-Nachkommen waren 2008 bei Olympia am Start

Zum Beispiel Calido, der als überragender Springvererber gilt und ebenfalls dem Publikum der Hengstpräsentation gezeigt wird. Drei seiner Nachkommen waren 2008 in Hongkong bei den Reiterwettbewerben der Olympischen Spiele am Start. Bislang 72 Calido-Söhne sind gekört worden, allein 293 Nachkommen verzeichnen in der schweren internationalen Klasse Erfolge im Spring- und Dressursport. Die Lebensgewinnsumme seiner Nachkommen beträgt fast vier Millionen Euro; dokumentiert vom Reiterlichen Dachverband FN.

Calido ist 28 Jahre alt und voller Kraft und Energie. Seine Nachkommen haben bei Turnieren fast vier Millionen Euro gewonnen.

Foto: Melanie Mallon

Mit seinen stolzen 28 Jahren hat Calido immer noch viel Kraft und Energie. Student Dominic Wohlers aus Pinneberg darf das Prachtstück aufgetrenst präsentieren und hat alle Hände voll zu tun, ihn im Zaum zu halten. Central Park, ein Jungstar und Sohn des Welt­elite-Hengstes Casall, zeigt im Kurzparcours sein Können. Die internationale Karriere wird der elegante Rappe im nächsten Jahr mit Chefbereiter Takashi Haase einschlagen. „Das Springvermögen und der Wille sind da. Die Zusammenarbeit mit diesem Kraftpaket bringt viel Freude“, sagt der gebürtige Japaner.

Und noch ein Ass hat Herbert Ulonska im Stall. Es ist Canstakko, der dem Publikum an der Hand präsentiert wird. Mit dem 14-Jährigen hat sich Takashi Haase für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert; der Hauptstadt von Takashi Haases Heimatland Japan. „Darauf bin ich stolz“, sagt er. „Wir werden unser Bestes geben.“