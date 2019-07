Mission Olympia: Der Traum ist greifbar nah

Klein Offenseth.. Beibringen kann Takashi Shibayama Haase seinem 14 Jahre alten Hengst Canstakko nichts mehr, lediglich an der Kondition wird gearbeitet. Und das mit großer Hingabe. Denn der Chefbereiter der Hengststation Maas J. Hell in Klein Offenseth hat ein großes Ziel vor Augen. Er will an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen, die am 24. Juli nächsten Jahres in der japanischen Hauptstadt beginnen.

Die Hürden dafür sind extrem hoch, doch Takashi Haase hat sehr gute Chancen. Die Strategie: Der gebürtige Japaner tritt für sein Heimatland an. Das ist möglich, weil Takashi Haase, der seit seinem 13. Lebensjahr in Deutschland lebt, die doppelte Staatsbürgerschaft hat. Das Kalkül: Als Deutscher hätte der

39-Jährige schon im Auswahlverfahren gegen eine enorm große und starke Konkurrenz zu kämpfen; die Zahl der erstklassigen japanischen Springreiter ist indes überschaubar.

Das weiß natürlich auch der ehemalige Springreiter und heutige millionenschwere Züchter Paul Schockemöhle; er ist eine Art Pate, ohne den 74-Jährigen läuft im internationalen Reitsport fast nichts. „Paul hat mich unerwartet auf meinem Handy angerufen. ‚Ich möchte, dass du dich für die Olympischen Spiele qualifizierst‘, war seine Ansage.“

Bei der ersten Qualifikationsrunde im holländischen Geestern-Twente kämpft Takashi Haase erfolgreich gegen die internationale Konkurrenz an, darunter sieben Japaner, die dasselbe Ziel wie er verfolgen. Mit zwei Abwürfen bei 1,65 Meter hohen Hindernissen und ohne Zeitfehler kommt er in das zweite und letzte Auswahlverfahren; dieses beginnt Ende August in Barcelona.

„Paul ist bis jetzt sehr zufrieden mit mir, er hätte auch andere nehmen können.“ Vor Barcelona steht aber noch jede Menge harte Arbeit an. „Ich habe mir einen völlig neuen Trainingsplan zulegen müssen“, sagt Takashi Haase. Canstakko ist grundsätzlich tipptopp in Form, allerdings fehlt es an der entsprechenden Kondition, um für die Olympischen Spiele wirklich konkurrenzfähig zu sein.

Das neue Trainingsprogramm hat Takashi Haase in Zusammenarbeit mit seinem Chef und Canstakko-Besitzer Herbert Ulonska (69) kurzfristig umgestellt. Zweimal am Tag wird der Hengst nun gesattelt, das Intervalltraining beinhaltet zum Beispiel 20 Minuten Galopparbeit. Hört sich zunächst harmlos an, doch wer oben im Sattel ist, merkt ganz deutlich auch die eigene Konditionierung. „Wer in der Super-League mitmischen will, muss liefern“, sagt der bodenständige Berufsreiter.

Dressurarbeit gehört ebenfalls dazu. Ohne die Hilfe der Pferdepflegerinnen Alice Toth (22) und Friederika von Plomgren (24) würde es mit dem Training in der intensiven Form nicht funktionieren. „Wir vertrauen uns blind, müssen uns nicht lange absprechen“, sagt Haase.

Gesprungen wird nur noch auf Turnieren, im Stall von Herbert Ulonska geht es vor allem darum, mentale Fähigkeiten zu fördern. „Wir brauchen Nervenstärke, Härte und Vertrauen“, sagt Haase. Eine weitere Strategie ist es, den Hengst bei Laune zu halten. Dazu gehört viel Abwechslung, etwa spazieren zu gehen, oder statt auf dem Sandplatz auch mal auf dem Grasplatz zu reiten. „Jeder Tag wird variiert“, sagt Haase. Bei Turnieren zeigt Canstakko mit viel Spaß sein Springvermögen. „Je höher der Parcours aufgebaut ist, desto mehr Freuden­bocksprünge macht Canstakko, und sein großes Ding sind Siegerehrungen.

Das genießt er.“

Allerdings sieht sich der temperamentvolle und selbstbewusste Hengst als Platzhirsch und nutzt es auch aus. „Auf den Turnierveranstaltungen hat Can­stakko eine rote Schleife im Schweif, so sind alle weiteren Teilnehmer gewarnt. Denn andere Vierbeiner dürfen nicht zu dicht an ihn herankommen, sonst kriegt er einen Rappel und schlägt aus“, sagt Haase. „Ein Hengst eben, der keine Konkurrenz duldet.“

Mit Blick auf die zweite und letzte Qualifikationsrunde in Barcelona wachsen auch die Begehrlichkeiten. „Ein zweites Pferd mit Canstakkos Fähigkeiten, das wär’s“, sagt Takashi Haase, wohlwissend, dass dies wohl ein Traum bleiben wird. „Pferde, die in der olympischen Liga mitspielen können, sind sehr teuer. Für eine Million Euro bekommst du nichts mehr.“

Für die international erfolgreiche Oldenburger Stute „Catch me if you can“ bot US-Rockstar Bruce Springsteen vor Kurzem mehr als acht Millionen Euro; er wollte die vierbeinige Athletin für seine Tochter Jessica haben. Doch Besitzer Paul Schockemöhle winkte ab und verkaufte „Catch me if you can“ an die Tschechin Anna Kellnerová – für einen zweistelligen Millionenbetrag.

Takashi Haase kann langfristig mit Canstakko planen

Takashi Haase ficht das nicht an. Denn Canstakko steht definitiv nicht zum Verkauf. „Vor Olympia wäre es taktisch unklug, für die Spiele im Jahr 2024 wäre er dann zu alt. Mein Chef wird Canstakko also als Deckhengst behalten“, sagt Takashi Hasse und sattelt den Holsteiner fürs nächste Training. „Der Mission Olympia war ich noch nie so nah. Ich bin heiß darauf.“