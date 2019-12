Uetersen. 27:27 (13:16) hieß es nach 40 intensiven Derby-Minuten zwischen dem TSV Uetersen und TuS Esingen im letzten Spiel des Jahres in der Hamburg-Liga. Die Uetersener Handballerinnen um Trainer Bernd Ramspott fanden zunächst besser in die Partie und führten nach elf Minuten mit 7:4. Durch Treffer von Luissa Pohlmann konnten die Gäste aus Tornesch einmal zum 8:8 (17. Minute) und später zum 11:11 (23.) ausgleichen. Ein weiteres Pohlmann-Tor sowie ein erfolgreicher Wurf von Nane Hauschild brachten die Mannschaft von Trainer Claus Gajewski erstmals nach dem 1:0 wieder in Führung (13:11, 25.).

Diesen knappen Vorsprung konnte der TuS Esingen bis zur Halbzeit halten. Anschließend fühlten sich die die Gäste vom Schiedsrichtergespann oft benachteiligt – vor allem in den letzten 15 Minuten der Partie. Knappe elf Minuten vor der Schlusssirene lag Esingen noch mit 25:22 vorn. Es folgten gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen für Lale Eggers und Jule Hinze (beide 51.). Beim Zwischenstand von 26:24 (54.) musste dann Anna-Cathleen Theel temporär runter.

Der letzte Ausgleich fällt bereits in der 57. Minute

Als dann Lena Wegner zum 26:27 und anschließend Sandra Ristedt für den TSV Uetersen zum Ausgleich trafen (57.), bekam Pohlmann noch eine weitere Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt (59.). Den fälligen Siebenmeter vergab Mieke Wulff, sodass es nach einer torlosen Schlussminute bei der Punkteteilung blieb. Für die Uetersenerinnen erzielten Wegner (fünf Siebenmeter) und Ristedt (ein Siebenmeter) mit jeweils sieben Treffern die meisten – für Esingen erzielten Pohlmann und Nane Hauschildt (zwei Siebenmeter dabei) mit ebenfalls sieben Treffern die meisten Tore. Der TSV Uetersen ist Tabellenfünfter (12:10 Punkte), der TuS Esingen Sechster (11:11).

Der Tabellenzehnte (7:15 Zähler) Moorreger SV unterlag der SG Niendorf/Wandsetal mit 21:26 (10:13). Kim Gehrke war mit zehn Toren – darunter zwei Siebenmetern – beste MSV-Werferin.

Die Frauen des TSV Ellerbek II – Neunter mit 9:11 Punkten – werden ihr elftes Liga-Spiel gegen das HT Norderstedt erst an diesem Sonntag um 18 Uhr in der Harbig-Halle austragen. Am vergangenen Wochenende stand die Spielstätte des TSV nicht zur Verfügung.