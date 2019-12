Uetersen. Zwei Derbys hatten am vergangenen Spieltag in der Handball Hamburg-Liga der Männer die Fans in ihren Bann gezogen; am kommenden Sonnabend (15 Uhr, Klaus-Groth-Straße, Tornesch) steht zwischen dem TuS Esingen und dem TSV Uetersen der nächste Kreisvergleich an. Der TSV Uetersen tritt dann mit gehöriger Wut im Bauch an, denn bei der 24:29-Pleite gegen die HSG Pinnau ging vieles schief. „Das war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft, seit ich in Uetersen Trainer bin“, grantelte Coach Sören Stelling. Dabei hatten die Gastgeber den besseren Start gehabt, führten nach fünf Minuten mit 5:2 und schienen ungefährdet.

Am Ende jubelte aber die HSG Pinnau – auch weil Gästekeeper Malte Iversen, dem die Bälle in den ersten Minuten nur so um die Ohren flogen, aus freien Stücken seinen Kollegen Marco Simonsen zwischen die Pfosten beordert hatte. Der sorgte mit Glanzparaden in Serie für eine Initialzündung bei seinen Kollegen. Simonsen hatte am Ende 20 Paraden in seinem Arbeitsnachweis. Schon zur Pause hatten die Gäste die Partie gedreht (13:11). „Ich bin total angefressen. Vorne haben wir unterirdisch geworfen und viele falsche Entscheidungen getroffen, hinten waren wir zu langsam auf den Füßen und immer einen Schritt zu spät“, sparte TSV-Trainer Sören Stelling nicht mit Kritik. „Mit Ausnahme der Torhüter hat niemand Normalform erreicht“, zog der TSV-Trainer ein tristes Fazit.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Heute hat jeder seinen Teil zum Erfolg beigetragen, auch wenn Marco im Tor überragte. Wir dürfen jetzt nicht abhaben und müssen die nächsten Spiele mit der gleichen Energie bestreiten, um frühzeitig die Punkte für den Klassenerhalt einzufahren“, warnte Kollege Sascha Burmeister sein Ensemble davor, nicht abzuheben. Peer Kurschuss und Julian Biehl überragten mit jeweils sieben Treffern.

Michael von Thun feiert Sieg an alter Wirkungsstätte

„Natürlich war das ein besonderes Spiel“, kommentierte Volker von Thun den 33:20 (14:11)-Sieg des TuS Esingen beim Tabellenletzten Barmstedter MTV. Der Coach der Tornescher hatte drei Jahre als Trainer in Barmstedt gearbeitet und musste vor Spielbeginn zahlreiche Hände schütteln. „Wir haben viele Chancen liegen gelassen, aber unser Fokus liegt nun auf dem Wiederholungsspiel an diesem Sonnabend gegen Uetersen. Die Jungs haben die Pflichtaufgabe hier in Barmstedt souverän gelöst“, lobte von Thun seinem Team, das von Beginn an mit viel Tempo den ersatzgeschwächten BMTV überrannte. Bester Schütze beim Sieger war Spielmacher Jannik Genz mit zehn Toren.

Die Barmstedter Handballritter stemmten sich eine Halbzeit lang gegen die drohende Pleite, auch weil sich Trainer Matthias Matuch selbst zwischen die Pfosten stellte und zahlreiche Paraden zeigte. „Eine Halbzeit lang war das sehr gut. Wenn 2020 unsere Verletzten zurück sind und wir diese Leistung konstant abrufen, ist der Klassenerhalt noch möglich“ bleibt Matuch, der in Kreisläufer Jannik Schnoor mit fünf Toren seinen gefährlichsten Angreifer hatte, Optimist.

Eine bittere Pille schlucken mussten die Männer der HTS/BW96 Handball, die gegen den SC Alstertal/Langenhorn eine 27:28 (15:16)-Heimpleite bezogen. Einen 11:16-Rückstand (26.) verkürzten die Gastgeber bis zur Pause bis auf einen Treffer. Entscheidend war eine schwache Phase nach dem Kabinengang, als Scala auf 20:16 (38.) davonzog. Auch der nach einer Verletzung ins Team zurückgekehrte Florian Bitterlich konnte die Niederlage mit fünf Treffern nicht verhindern.