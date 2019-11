Tornesch/Rellingen. Philipp Pohls Glaskugel hat nicht gelogen. Einst hatte der Fußball-Trainer des FC Union Tornesch nach einem größeren Punkterückstand prophezeit, dass Oberliga-Spitzenreiter TSC Wellingsbüttel vermutlich auch noch mal stolpern werde. Nach zwölf Siegen in Folge gab es die erste Niederlage 2:4 gegen TuS Berne – und die Bestätigung der These.

„Es ist in dieser Saison schon so, dass wir und andere Teams mehr aufpassen müssen bei Spielen, die früher sonst eher unter der Kategorie Selbstgänger liefen“, sagte der FCU-Coach. Die Tornescherinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den Walddörfer SV II mit 3:1 (1:1). Mit einem Spiel mehr als der Tabellenerste ist Union wieder punktgleich mit dem Ersten. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Spielerisch war das aber nur phasenweise gut. Wir müssen einfach unsere Aufgaben machen, dann gewinnen wir auch“, sagte Pohl. Und das sind – neben dem feinen Fußball – auch eine gesunde körperliche Härte und selbstbewusste Körpersprache, um die oftmals jüngeren und temporeichen Gegenspielerinnen ein wenig einzuschüchtern.

In der 35. Minute spielte Finia Pohl – Schwester des Trainers – einen langen Ball auf die linke Außenbahn. Josefin Lutz dribbelte in den Strafraum und passte quer – Alexandra Möller schob zum 1:0 ein. Der Gegner glich aus (64.), ehe Pohl (82.) und Lutz (88.) noch für den Gastgeber trafen. Pohl stocherte nach einer Ecke und anschließendem Gewusel im Strafraum den Ball über die Linie. Lutz nahm ein halbhohes Zuspiel zwischen die Innenverteidiger fein an und schloss dann trocken ab.

Der 22 Jahre alte Trainer Pohl, der eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert, möchte seinen Job an der Seitenlinie unterdessen gern wieder abgeben und eher wieder als Assistent arbeiten. Die Gespräche mit jeweils einem Trainer für das Oberliga-Team und einem für die Landesliga-Mannschaft für die kommende Saison stehen kurz vor dem Abschluss. Pohl, der nach dem Rücktritt von Mahdi Habibpur (Vater von Zwillingen), neben dem Coaching der Zweiten auch noch die Erste übernommen hatte, wäre aus zeitlichen Gründen darüber sehr erfreut.

Ben Wettig, der Übungsleiter des SC Egenbüttel, war hingegen nach der 0:8 (0:6)-Klatsche gegen den FC Bergedorf reichlich bedient. Aufgrund von Krankheiten hatte er nur elf gesunde Spielerinnen zur Verfügung. „Wir müssen das jetzt schnell aus unseren Köpfen bekommen und wieder zu alter Stärke finden. Denn am Wochenende kommt Tornesch zum Derby zu uns“, sagte

Ben Wettig nach der Gegentorflut (12., 13., 17., 28., 42., 45., 48., 87.).

Eigentlich war der Plan, sich für die deftige 1:9-Pleite aus der Hinrunde zu revanchieren. Nach einer fehlerbehafteten Anfangsphase und einem 0:3-Rückstand gelang kaum noch etwas. „Einfache Pässe kamen nicht mehr zur Mitspielerin, gewonnene Bälle wurden gleich wieder hergeschenkt und in die Zweikämpfe kamen wir auch nicht. Oder zu spät“, ärgerte sich Wettig.

Erst nach dem 0:7 stabilisierten sich die Rellingerinnen dann etwas und der SCE entwickelte ansatzweise Torgefahr. „Leider sollte es nichts mehr mit dem Ehrentreffer werden“, sagte Wettig.

Der Tabellenzweite aus Tornesch hat nun fünf Spiele in Folge in der Liga sowie Pokal gewonnen, in diesem Zeitraum hat der SC Egenbüttel viermal verloren und ein Remis geholt. Der SCE ist somit wieder bis auf vier Punkte an die Abstiegszone abgerutscht.

Das Heimspiel am vorvergangenen Wochenende am Moorweg war abgesagt worden – eventuell könnte es auch das Kreis-Derby an diesem Sonntag (13 Uhr) treffen, weil die Böden dieser Anlage eher weniger Regen verkraften. Schon im Hinspiel wäre dem SC Egenbüttel beinahe der Favoritensturz gelungen. Die Wettig-Mannschaft führte Anfang September auswärts lange mit 2:0, ehe den Tornescherinnen kurz vor Schluss doch noch der Siegtreffer gelang.