Auf einem Rad ist die Titeljagd oft nur Nebensache

Elmshorn. Göta Bürkner steht an der Absprunglinie bereit. Zwei-, dreimal wippen, einmal kräftig Schwung holen und dann abspringen. Nach 30 Zentimetern ist der weiteste Flug der 45-Jährigen bei den diesjährigen Einradbahnmeisterschaften schon wieder gelandet. Aber wenn der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht, dann sind Höchstleistungen nebensächlich. „Der Weltrekord im Einradweitsprung liegt bei 4,30 Metern. Da werden wir heute nicht ran kommen“, sagt Matthias Müller lachend.

Der 40-Jährige vom Elmshorner MTV ist die treibende Kraft hinter den Schleswig-Holsteiner Meisterschaften im Einradbahnrennen. „Da in diesem Jahr das Starterfeld überschaubar war, konnte ich als Organisator, Streckenwart und Teilnehmer mitmachen“, sagt Müller. Bei mehr als den 42 Gemeldeten

hätte er seine Aktivitäten reduziert. „2018 hatten wir fast doppelt so viele Teilnehmer. Aber die Lübecker Einradfüchse hatten dieses Jahr beispielsweise gar nicht gemeldet“, sagt Müller.

Göta Bürkner stört es nicht, dass andere weiter springen als sie. „Wir Einradfahrer sind eine große Familie. Wir kennen uns alle und ich habe kein Problem damit, anderen zum Sieg zu gratulieren“, sagt die Elmshornerin. Viel wichtiger ist ihr der Spaß auf dem Rad. „Vor sechs Jahren habe ich beim Elmshorner Stadtfest die Showvorführung der Einradgruppe des EMTV gesehen. Da habe ich mir gesagt, dass ich das auch machen will“, erinnert sich die heute 45-Jährige an ihren Einstieg. Der war nicht einfach. „Kinder lernen das Einradfahren in wenigen Wochen. Bei mir hat das ein halbes Jahr gedauert“, sagt die dreifache Mutter. Aber Aufgeben ist nicht ihr Ding. Sie hat sich durchgebissen.

Am meisten Freude bereitet ihr das Freestyle-Fahren. „Da kann man bei der Kür nach Musik seine Kreativität schön ausleben“, erklärt die EMTV-Fahrerin. Aber auch die anderen Disziplinen probiert sie aus. In Hartenholm war sie bei der Waldmeisterschaft dabei, jetzt die Bahn-Meisterschaften und als nächstes freut sie sich auf den Wettkampf in Geschendorf. „Am 7. September findet dort ein 60-Meilen-Rennen statt. Mit dem EMTV haben wir zwei Mannschaften gemeldet“, berichtet die 45-Jährige.

Für sportliche Highlights bei den Bahn-Meisterschaften sorgten andere. Wie Anna-Lena Heitmann, die 1,15 Meter weit sprang, nur zehn Zentimeter weniger als Sieger Alexander Herden aus Norderstedt. Die amtierende Waldmeisterin siegte im Slalom, Wheelwalk, Jonglierrennen, Stillstand, 50-Meter-Sprint, über 400 Meter und in der 4x100m-Staffel.

Auch die Vielfalt der Wettbewerbe macht Einrad so beliebt

Die bunte Vielfalt bei Bahnwettbewerben ist das, was die Elmshornerin Nina Beckmann liebt. „Das ist einfach eine willkommene Abwechslung“, sagt die angehende Musical-Studentin. Ihre Vorlieben sind Freestyle, Street Unicycling und Flatland. „Wenn ich diese Disziplinen trainiere, habe ich gar keine Zeit mehr, für das Bahnradfahren zu üben“, sagt die 19-Jährige. Aber es gibt zwischen den Disziplinen Überschneidungen. „Hoch- und Weitsprung kommen auch bei Street und Flat vor. Da wollte ich gerne gewinnen“, sagt Nina Beckmann. Im Hochsprung gelang ihr das auch, beim Weitsprung musste sie Anna-Lena Heitmann den Sieg überlassen und wurde Zweite.

Nur mit der Stadionwette hat es nicht so richtig geklappt

Matthias Müller hätte gern mehr Teilnehmer begrüßt. Denn so war es ihm ein Leichtes, die Stadionwette zu gewinnen. Müller hatte gewettet, dass es die Teilnehmer nicht schaffen, 40 Hochräder zugleich auf der Tartanbahn im Krückau-Stadion zu fahren. „Es waren nur zehn Räder da“, sagte der Organisator enttäuscht. Dabei verfügt allein sein Heimatverein, der Elmshorner MTV, über 15 Hochräder. Doch die Stadionwette war wirklich das Einzige, was nicht bei den Titelkämpfen geklappt hat. „Es hat sich niemand verletzt, das Wetter hat super mitgespielt und am Ende war das Kuchenbüfett ratzekahl leergefegt“, resümierte der Veranstaltungsleiter.

Nun fiebern Schleswig-Holsteins Einradfahrer dem 60-Meilen-Rennen in Geschendorf entgegen. Und dann natürlich den Deutschen Freestyle-Meisterschaften, die vom 15. bis 17. November in Nümbrecht im Oberbergischen stattfinden. Da gibt es einige Starter, die berechtigte Titelambitionen haben.