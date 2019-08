Jon Smart lässt in Elmshorn viele neue Freunde zurück

Der 29 Jahre alte US-Amerikaner hat am vergangenen Doppel-Spieltag gegen die Hamburg Knights seine letzten Partien als Catcher für die Allis bestritten. Zum Team hinzugestoßen war der junge Mann aus Boston – Harvard Absolvent und Wallstreet-Händler – im April nach Recherchen der Elmshorner in einer Spieler-Onlinebörse. Und nun – keine 24 Stunden nach dem klaren 20:3-Sieg sowie der 6:7-Niederlage im Extra-Inning am Lokstedter Langenhorst – haben Scherfisee, Ehefrau Ronya und Sohnemann Conner ihren Gastspieler in den Flieger via Island und New York nach Boston gesetzt. Drei Spieltage vor dem Saisonende, aber so war es vereinbart.

„Und es tut mir jetzt noch leid, dass ich mit dem Wissen um seinen vorzeitigen Abschied gegen Jon und für die Verpflichtung eines anderen Spielers gestimmt hatte“, sagte Team-Pressewart Matthias Diekert. „Was er dann aber auf dem Spielfeld abgeliefert hat, hat alle vorherigen Bedenken beinahe schon lächerlich wirken lassen.“

Abgesehen davon, dass Smart stets verlässlicher Gegenpart der Elmshorner Pitcher war und offensiv unter anderem die Ligastatistiken für den höchsten Schlagdurchschnitt (.540) oder die meisten nach Hause geschlagenen Runs (34) anführt (Stand 28. Juli) – seine wahren Qualitäten liegen im menschlichen Bereich. „Angefangen bei seiner Verlässlichkeit. Anfangs hatten wir ihm eine Liste mit 40 Team-Terminen für die Saison gegeben – genau drei davon hat er abgesagt, und das sind die ausstehenden Spieltage, an denen er schon wieder in den USA ist“, sagte Scherfisee.

Und das, obwohl der US-Amerikaner den Deutschlandaufenthalt ausgiebig für seine Reiseleidenschaft genutzt hat. „Ich habe seit meiner Ankunft die Schweiz, England, Frankreich, Belgien, Norwegen, Schweden, Italien und Kroatien besucht“, zählte der angehende Masters-Student an der Virginia Darden School of Business auf. Coach Scherfisee fügte hinzu: „Nach Kroatien ist er im Anschluss an ein Punktspiel geflogen und stand doch am Donnerstag beim Training wieder auf der Matte. Das ist dieselbe professionelle Einstellung, die wir auch schon durch unseren US-Pitcher Robbie Ingram schätzen gelernt haben.“

Unter vielen Erfahrungen, die der 29-Jährige mit den Allis gewinnen durfte, hat Smart eine besonders beeindruckt. „Mit nahezu jedem Deutschen, vom Kind bis zum älteren Erwachsenen, konnte ich mich irgendwie auf Englisch unterhalten. Das entspricht so gar nicht dem Eindruck, den wir in den USA durch Filme oder Medien gewinnen.“

Vermissen wird der glühende Anhänger der Boston Red Sox, die zurzeit in der US-Profi-Liga MLB um einen Playoff-Platz kämpfen, neben vielen neu gewonnenen Freunden auch etwas Kulinarisches, das eigentlich nicht als typisch deutsch verbucht wird. „Wirklich fehlen werden mir auf jeden Fall Döner, und ich habe einen gewissen Gefallen an Krombacher Pilsener gefunden“, sagte Smart und fügte hinzu, wie er sich seine künftige Unterstützung für die Allis vorstellt: „Ich hoffe, dass ich Dennis beim Rekrutieren von anderen Harvard-Spielern helfen kann.“

Pitcher und Schlagmann Max Müller (r.) kassiert in Spiel eins gegen die Hamburg Knights zuerst den 2:3-Rückstand, um das Match dann mit einem nach Hause geschlagenen Run in die Verlängerung zu retten. Die Holm Westend 69ers gewinnen doch noch mit 4:3.

Foto: Ulrich Stückler

Deutlich anders sieht es personell auch in diesem Jahr beim Kreis- und Liganachbarn Holm Westend 69ers aus. Das Team von Coach Christian Opitz bestreitet den Spielbetrieb weiterhin ohne internationale Verstärkung, ein Großteil des Kaders besteht aus Eigengewächsen.

Der Urlaubssaison sowie der kurzfristigen Verletztmeldung von Pitcher und Spitzenschlagmann Marvin Kilic war indes geschuldet, dass Holm die Heimpartien gegen die Kiel Seahawks mit nur zwei angestammten Pitchern (Matthias Kruse, Max Müller) bestritt. Dass der Spieltag dennoch mit einem knappen 4:3-Sieg begann, ehe es eine 1:13-Pleite setzte, ist unter dem Gesichtspunkt als Erfolg zu werten.

Im siegreichen Match drehte sich in doppelter Hinsicht vieles um Pitcher Müller, der im achten Inning von Kruse bei 2:1-Führung die Arbeit auf dem Wurfhügel übernahm, dann aber schwer ins Spiel fand und das 2:3 hinnehmen musst. Doch bei eigenem Angriffsrecht revanchierte sich Müller bei den Gästen und schlug den Ausgleich ins Ziel. Im Verlängerungs-Inning füllten Kruse, Elias Ahlemann und Tobias Koenig die Bases – danach vier Fehlwürfe des Kieler Pitchers brachten per „Walk“, also geschenkter Base, den Siegpunkt.