Elmshorn Alligators erobern Tabellenspitze zurück

Elmshorn/Holm.. Auf diesen Erfolg hatten die Elmshorn Alligators zwar gehofft und spekuliert. Doch einkalkulieren hatten die Zweitliga-Baseballer ihre beiden Siege am Spitzenspieltag gegen die Hamburg Stealers II wirklich nicht dürfen. Zu ausgeglichen sind die beiden Topteams der Nordstaffel, zu viel muss über die jeweilige zwei- bis dreistündige Spieldauer zusammenpassen, um beide Vergleiche eines Tages für sich zu entscheiden.

Dass dem Team von Trainer Dennis Scherfisee an diesem Tag sogar ein vorzeitiger 17:7-Sieg nach acht Spielabschnitten (Innings) im ersten Match beschert würde – das übertraf selbst ambitionierteres Wunschdenken bei den Elmshornern. Anschließend gab es indes wieder Mal – quasi zur „Erdung“ – einen packenden Krimi, den die Alligators über die volle Distanz von sieben Innings (solange Dauern die Begegnungen beim zweiten Vergleich des Tages anstelle von neun Innings) bestreiten mussten.

Die insgesamt rund 150 Zuschauer im Allis-Ballpark an der Kaltenweide erlebten die erste Überraschung des Tages gleich mit Beginn der ersten Partie. Coach Scherfisee berief nicht Youngster Noah Jens (21) sondern den 50 Jahre alten Pitcher-Veteran Oliver Knaack auf den Wurfhügel, um die Stealers-Schlagleute in Schach zu halten. Ein Zug, der sich als goldrichtig erwies. „Oliver hat mit einem guten Mix bei seiner Wurfauswahl die Stealers von Beginn an aus dem Rhythmus gebracht“, sagte Allis-Teamsprecher Matthias Diekert.

Da auch Elmshorns Feldabwehr bestens aufgelegt war, konnte sich Knaack im siebten Inning bei klarer 12:3-Führung zurückziehen und Platz für „Allzweck-Waffe“ Christopher Kegel machen. Der versierte Schlagmann (in dem Match sechs Treffer bei sechs Versuchen) hielt die Hamburger Aufholversuche in Grenzen und sah beim 14:7 im achten Inning mit Genugtuung zu, wie Teamkamerad Andre Lopacinski mit einem wuchtigen Drei-Punkte-Homerun zum Zehn-Punkte-Vorsprung das vorzeitige Ende herbeiführte.

Spiel zwei brachte einen gewohnt stark pitchenden Robbie Ingram auf dem Wurfhügel hervor, der sich indes nun besser aufgelegten Stealers gegenüber sah, die sich zudem auch in der Defensive gefangen hatten. So ging es mit einer mageren 4:2-Führung in den abschließenden siebten Spielabschnitt, den die Gäste bald zum 3:4-Anschluss aus ihrer Sicht nutzten. „Als die Hamburger dann bei eigenen Läufern auf den Bases zwei und drei mit Jonas Kuklan einen ihrer Schlagleute gegen Robbie stellten, hätte schon ein Hit zu deren Führung gereicht“, sagte Diekert.

Doch Ingram tat, womit er sich schon seit vergangener Saison bei den Allis auszeichnet: Mit einem knallharten Wurf in den Handschuh von Catcher Jon Smart beendet er das Match und seine kleine Zitterpartie zum 4:3-Erfolg. Mit den beiden Siegen haben die Alligators die Tabellenspitze der Nordstaffel von den Hamburgern erobert und setzen diese unter Druck. Von deren fünf ausstehenden Matches müssen sie alle gewinnen, um mit Elmshorn gleichzuziehen.

Für die Kreis- und Ligarivalen von den Holm Westend 69ers gab es am vergangenen Spieltag ebenfalls zwei Siege zu bejubeln. Dabei hatte es doch zu Gast bei den Hamburg Knights nach dem 11:6-Auftakterfolg eine 0:2-Niederlage gegen den hartnäckigen Verfolger gegeben. Schade für Pitcher Max Müller in dem Match: Ohne einen Fehler begangen zu haben, bekommt der 26-Jährige dennoch die offizielle Niederlage angerechnet.

Aufbruchstimmung im Februar 2018: Der ganze Verein will bei den Holm Westend 69ers für den Platzneubau mit anpacken. Dann stoppen Vorschriften vorübergehend den neuen Ballpark. Ab jetzt wird weitergebaut.

Foto: Oliver Ahlemann

Nein, der zweite Erfolg, dessen dazugehörigen Jubel Abteilungsleiter André Schriever zwischen den Partien im Kreis ausgelassenen Holmer Spieler mit einer Dusche bezahlen musste, hat in unzähligen Arbeitsstunden am Schreibtisch stattgefunden. Nachdem die 2018 mit viel Elan begonnenen Arbeiten am Platzneubau in Holm durch Unstimmigkeiten mit Verwaltung und Unterer Naturschutzbehörde zum Erliegen gekommen waren, kann es nun endlich weitergehen.

„Unsere Abteilungsleiter André und Anette Wille haben unfassbar viel Zeit und Energie in die nötige Papierarbeit gesteckt“, sagte Teamsprecher und Spieler Oliver Ahlemann voller Anerkennung. „Klar, dass wir Andrés Mitteilung, dass der Weiterbau hundertprozentig feststehe, entsprechend gefeiert haben.“

Andre Schriever: „Die Gelder für die Firmen haben wir beisammen, den Rest erbringen wir jetzt in Eigenleistung.“