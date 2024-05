Uetersen. 22 Jahre altes Opfer wurde am Gymnasium verbal angegangen, dann mit Schlägen eingedeckt. Die vier Täter flüchten vor der Polizei.

Vier Jugendliche haben in Uetersen einen jungen Mann zunächst verbal und dann körperlich attackiert. Der Vorfall ereignete sich am vorigen Donnerstag auf einem Schulhof an der Seminarstraße, wie die Polizei nun an diesem Montag mitteilt.

Das 22 Jahre alte Opfer ging gegen 20.30 Uhr über den Schulhof des Ludwig-Meyn-Gymnasiums. Dort hielten sich vier Jugendliche auf. Sie sprachen den Mann an und provozierten ihn. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige zunächst verbal angegangen, später dann durch Schläge leicht verletzt.

Jugendliche attackieren Mann in Uetersen: Täter sind drei Jungen und ein Mädchen

Bei der Jugendgruppe soll es sich um drei Jungen und ein Mädchen gehandelt haben. Zwei Jungen hatten kurze dunkle Haare, der dritte kurze blonde Haare. Das Mädchen trug ein auffällig gelbes Sommerkleid und hatte lange Haare. Weiteres ist nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Jugendgruppe führte nicht zum Erfolg. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Polizeistation in Uetersen geführt werden.

Attacke auf Schulhof: Polizei sucht nach Zeugen

Die Beamten suchen Zeugen, die das Geschehen auf dem Schulhof des Gymnasiums eventuell beobachtet haben. Desweiteren können sich Personen bei den Ermittlern melden, denen die beschriebenen Jugendlichen aufgefallen sind oder die etwas über ihre Identität wissen. Hinweise dazu unter Telefon 04122/70 53 0.