Brande-Hörnerkirchen. Lastwagen steckt nach Unfall in Brande-Hörnerkirchen fest. Wie der Fahrer den Unfall erklärt und warum nun ein Kran gebraucht wird.

Ein Lkw auf Abwegen: In Brande-Hörnerkirchen ist am Montagvormittag ein Lastwagen auf die aufgeweichte Bankette geraten und in den Graben gekippt. Aktuell wird der Verkehr an dem Fahrzeug vorbeigeleitet. Für die Bergung wird es am Mittag jedoch zu einer Sperrung der Barmstedter Straße kommen.

Der Kleinlaster, der die Barmstedter Straße befuhr, war mit zwei Personen besetzt. Nach Angaben eines Mitfahrers sei ein entgegenkommendes Fahrzeug so stark in den Gegenverkehr gefahren, dass der LKW-Fahrer nach rechts ausweichen musste. Eine verhängnisvolle Entscheidung.

Brande-Hörnerkirchen: Kleinlaster war mit Baustellenmaterial beladen

Der mit Baustellenmaterial beladene, 7,5 Tonnen schwere Lkw, der in Richtung Barmstedt unterwegs war, kam von Fahrbahn ab und geriet auf die aufgeweichte Bankette.

In der Folge kippte der Kleinlaster daraufhin um. Eine Bergungsfirma aus dem Kreis Dithmarschen soll voraussichtlich gegen 12.30 Uhr eintreffen, um den Lastwagen wieder auf die Straße zu heben.

Lkw in Graben gekippt: Straße wird gegen 12.30 Uhr für eineinhalb Stunden gesperrt

Die Bergungsfirma geht von einer Sperrung von bis zu eineinhalb Stunden aus. Bei dem Unfall entstand lediglich leichter Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden.