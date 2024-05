Elmshorn/Tornesch. Am Montagvormittag krachte es kurz nach 10 Uhr. Eine Person wurde dabei verletzt. Nach der Rettung ist die Bahn inzwischen wieder frei.

Nach einem Unfall auf der A23 am Montagmorgen musste die Autobahn in Richtung Hamburggesperrt werden. Laut den Polizeiangaben waren zwei Fahrzeuge an dem Crash am Montagvormittag beteiligt. Der Unfall hatte sich zwischen den Abfahrten Elmshorn und Tornesch ereignet.

Erste Notrufe gingen um 10.06 Uhr bei der Regionalleitstelle der Polizei ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person verletzt. Wie schwer, ist noch nicht bekannt. Auch sollen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ausgelaufen sein.

Zwei Fahrzeuge bei Unfall am Montagvormittag beteiligt

Die Polizei sperrte die A23 ab der Abfahrt Elmshorn. Das THW Elmshorn war im Einsatz, um den Verkehr von der Autobahn abzuleiten. Die Umleitung führte über die K21 bis zur Anschlussstelle Tornesch. Dort kam es zu zähflüssigem Verkehr. Nach einer Stunde konnte die Sperrung um kurz vor 11 Uhr wieder aufgehoben werden.

Es war nicht der einzige Unfall binnen kurzer Zeit. Bereits am Sonntagabend musste die A23 eine Stunde lang zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Hohenfelde nach einem Auffahrunfall gesperrt werden.

Ein 41-jähriger Opel-Fahrer war um kurz vor 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Hohenfelde unterwegs, als er offenbar aus Unachtsamkeit einem vor ihm fahrenden Sprinter eines ebenfalls 41-jährigen Mannes auffuhr. Beide Autos kamen nach der Kollision auf dem Standstreifen zum Stehen, der Transporter hatte sich jedoch bei dem Zusammenstoß gedreht.

Unfall auf der A23: An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden

Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. an den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.