Holm. Alarm für zwei Feuerwehren im Kreis Pinneberg. Retter vermuten zunächst Bewohner am Brandort. Ursache und Schadenshöhe noch unklar.

In Holm im Kreis Pinneberg ist eine Wohnung bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Zwei Freiwillige Feuerwehren wurden für den heiklen Einsatz alarmiert. Weil davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Menschen in der Wohnung befinden, gingen die Retter mit Vorsicht vor. Am Ende wurde laut Angaben der Feuerwehr niemand verletzt.

Die Feuerwehren aus Holm und Hetlingen wurden am Freitagabend gegen 20 Uhr alarmiert. Am Lehmweg in Holm drang Rauch aus einer Wohnung unter dem Dach. Da der Mieter der Wohnung sich nicht selbst gemeldet hatte, konnten die Brandbekämpfer nicht ausschließen, dass sich der Mann noch in den Räumen befindet.

Feuer in Dachgeschosswohnung in Holm: Retter vermuten Bewohner in Wohnung

Drei Atemschutztrupps suchten deshalb während des Löschangriffs mit Wärmebildkameras die Zimmer ab. Es sei jedoch niemand zu Hause gewesen, sodass eine erste angenommene Lebensgefahr nicht bestanden habe.

Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. Während der Löscharbeiten sei ein Wasserschaden entstanden. Eine angrenzende Wohnung sowie der nahe Kindergarten seien aber nicht betroffen. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe sind noch unklar. Verletzt wurde laut Angaben der Einsatzkräfte niemand.

