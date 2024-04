Pinneberg. Oldtimer, Jeeps, Sportwagen – Hauptsache made in America. Für Autofans gehen an der Flensburger Straße kleine Träume in Erfüllung.

Lange Motorhauben, chromverzierte Stoßstangen, eine Menge Hubraum und coole Kühlergrills, runde Scheinwerfer, leistungsstarke Motoren sowie hohe PS-Zahlen: „Das sind typische Merkmale für diese Fahrzeuge, die man meist schon an ihrem unverwechselbaren Sound erkennen kann.“ Wenn Pascal Raisin, Leiter der TÜV Nord Station Pinneberg von amerikanischen Auto-Klassikern spricht, gerät er schnell ins Schwärmen.

Am 1. Mai machen Chevrolets, Cadillacs, Chrysler und Co. in Pinneberg Halt. Der Automobilclub (AC) Pinneberg e.V. im ADAC und seine Kooperationspartner laden von 10 Uhr an zum dritten US-Car-Treffen auf dem Industriegelände in der Flensburger Straße 3-5 ein. Der Eintritt zu der familienfreundlichen Veranstaltung ist frei.

US-Car-Treffen in Pinneberg: PS-starke Oldtimer, Jeeps und Sportwagen

Amerikanische Autos überzeugen oft mit ihrem markanten Aussehen, das sie von Fahrzeugen aus anderen Teilen der Welt abhebt. Beim Anblick der Oldtimer, Jeeps und Sportwagen schlägt vermutlich nicht nur Raisin der Puls höher. Von fetten Muscle-Cars bis hin zu Pickup-Trucks – die Faszination für die Straßencruiser möchten die Fans aus der Szene nun teilen und ihre Schönheiten auf Rädern der Pinneberger Öffentlichkeit präsentieren.

Ein Traum aus Chrom und Leder: Ein Buick Century Riviera, Baujahr 1955. © picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow

Das PS-starke Spektakel rund um die US-Träume aus Chrom, Lack und Leder soll auch Familien ansprechen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, mit einem Foodtruck und einem Kuchenstand. Auf dem US-Car-Treffen können beim Slalom- und Gleichmäßigkeitsparcour (mit voriger Anmeldung auf der Webseite www.acpinneberg.com) bereits von 8.30 Uhr an ihre Fahrkünste auf die Probe stellen.

Automobilclub Pinneberg e.V. lädt Autofans nach Pinneberg

Auch die TÜV NORD Station Pinneberg ist mit ihrer Crew am Start. „Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und eine tolles Event mit spannenden Gesprächen und PS-starken Fahrzeugen“, sagt Stationleiter Pascal Raisin. „Wir beantworten gerne alle Fragen rund um die speziellen Fahrzeugtypen oder Oldtimergutachten und natürlich darüber hinaus auch zu allem, was man schon immer mal einen TÜV-Sachverständigen fragen wollte.“ Denn auch bei diesen Legenden der Straße gebe es Vorschriften.

Der Automobilclub Pinneberg e.V. im ADAC mit Sitz in Uetersen wurde 1966 von einigen Motorsportbegeisterten gegründet und hat heute mehr als 70 Mitglieder. Angeboten werden verschiedene Sparten des Automobil-Sports: Slalom, Rallyesprint, Oldtimer-Orientierungssport, Kart, E-Kart. Es finden aber auch regelmäßige Skatabende statt, sehr beliebt ist ebenfalls das jährliche Grünkohlessen.