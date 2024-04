Elmshorn. Mehr als nur eine Ehrung von Landestiteln oder höheren Errungenschaften: Was bei Elmshorns Sportlerehrung 2024 alles geplant ist.

Nicht nur in dieser Sache, aber hier ganz besonders, sind sich Stadtrat Dirk Moritz und die übrigen elf Engagierten im Elmshorner Rathaus einig: „Es ist das sportliche Ereignis in diesem Jahr, auf das sich alle Menschen in Elmshorn und vor allem die Athletinnen und Athleten freuen“, sagt Moritz. Zumal die Sportlerehrung 2024 weit mehr zu bieten haben wird als nur die Verleihung von Urkunden.

Am Freitag, 26. April (Einlass 17.30 Uhr, Showbeginn 18.10 Uhr, Ehrung von 18.30 Uhr an), werden sich in der Halle der Erich Kästner Gemeinschaftsschule (KGSE, Hainholzer Damm/Hainholzer Schulstraße) 355 Sportlerinnen und Sportler aus 19 Sportarten einfinden, um unter dem Motto „Fit für die Vielfalt“ für ihre Leistungen im Jahr 2023 ausgezeichnet zu werden.

Um an der Ehrung teilnehmen zu dürfen, müssen die Aktiven mindestens Landesmeister geworden sein

„Das alles sind mindestens Landesmeister und Landesmeisterinnen – das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“, betont Moritz, der die Veranstaltung als Werbung für herausragende Arbeit der Vereine sieht.

Das Organisationsteam um Sportamtsleiterin Heike Rosemann und die im Fachamt hiermit betraute MacSeal Mebane hat für die bis zu 800 möglichen Gäste (der Eintritt ist frei) in der Halle ein abwechslungsreiches Showprogramm vorbereitet. „Dafür konnten wir unter anderem die Dancing Wheels and Steps von Tanzen in Kiel e. V. gewinnen, die uns eine Aufführung im Rollstuhltanz darbieten werden“, sagt Heike Rosemann.

Das vielfältige Showprogramm sorgt zwischen den Ehrungsblöcken für Auflockerung

Außerdem zeigen die sechsmalige Rhönradweltmeisterin Karina Peisker, die Lieth Allstars Cheerleader und die Major Maniacs Cheerleader ihr Können. Die Gruppe Magnun führt orientalischen Tanz auf, und die Turnerinnen und Turner des EMTV haben ebenfalls einen Auftritt zwischen den Ehrungsblöcken. „Aber das ist noch nicht alles, die eine oder andere Überraschung haben wir uns schon noch überlegt“, ergänzt Heike Rosemann.

Die Moderation übernehmen wie schon in den vergangenen Jahren Sylvia Nowak und Thorben Pingel. Als Sponsoren an Bord sind wieder die Sparkasse Elmshorn und die Stadtwerke Elmshorn. Dank ihrer Unterstützung erhalten alle zu Ehrenden eine Medaille und einen gefüllten Turnbeutel.

Uwe Altemeier betont die Bedeutung der Sponsoren, die weit über diese Ehrung hinaus unterstützen

Uwe Altemeier vom Organisationsteam und stellvertretender Vorsitzender im Kreissportverband Pinneberg und im Elmshorner MTV hebt das Engagement der Unternehmen besonders hervor, denn es reiche weit über die Sportlerehrung hinaus: „Ohne ihre Unterstützung sind weder der Sport in Elmshorn vernünftig machbar noch andere Projekte.“