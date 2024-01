Elmshorn. Nach einem Reitunfall werden der Schwimmerin in Elmshorn optimale Bedingungen geboten. Welche Pläne sie hat - und womit sie hadert.

Schwimm-Weltcup in Aberdeen, Schottland, noch bis 5. Februar. Das klingt als Wettkampf für Leistungssport Treibende großartig und könnte für so manche Athletin ein Saisonhöhepunkt sein. Doch wenn Tanja Scholz an diesem Donnerstag im Aberdeen Sports Village’s Aquatics Centre mit den 100 Meter Kraul und 150 Meter Lagen ihre ersten Disziplinen bestreitet, dann ordnet sie diese hochkarätige Veranstaltung der Citi Para Swimming World Series ganz anders ein: „Aberdeen ist eigentlich nur ein erstes Aufwärmen für die Paralympics in Paris.“