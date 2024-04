Kreis Pinneberg. Ab nach draußen, den Frühling feiern – auch bei Aprilwetter! Schachblumen in Hetlingen, Kiebitze in Wedel und die Blüte im Arboretum.

Nun blüht sie auf den Wiesen in der Hetlinger Marsch – die Schachbrettblume. Sie überzieht die Grünlandflächen mit einem pinkfarbenen Blüten-Teppich. Die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch, Hetlingen e.V. (Arge) und die Integrierte Station Unterelbe (ISU) im Elbmarschenhaus laden an diesem Sonntag, 21. April, von 11 bis 16 Uhr zum Schachblumenfest auf dem Festplatz hinter der Deichstöpe in Hetlingen und den Schachblumenwiesen.

„Neben der Huldigung unserer Marsch-Diva, der Schachblume, gibt es Infostände, Schönes und Nützliches aus der Region, kostenlose Führungen über die Wiese und natürlich Kulinarisches zu entdecken“, sagt Edelgard Heim, Leiterin des Elbmarschenhauses.

Wochenend-Tipps: Schachblumenfest in Hetlingen mit vielen Ständen

Altbekannte Stände, wie der Honigstand des Imkers Alfred Schade, Werke der Hetlinger Malerin Ute Farr, der Verkaufsstand der Cider-Werkstatt und das Info-Mobil der Kreisjägerschaft werden durch neue Angebote unter anderem vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und dem Bienenmuseum in Moorrege ergänzt. Auch das Schachblumen-Märchen der Autorin Gitta Helms wird wieder präsentiert.

Eine Attraktion: die Schachblumenwiese bei Hetlingen. © HA

„Natürlich gibt es auch wieder Schachblumen zu kaufen“, erläutert Ralf Hübner, Chef der Arge und ergänzt: „Es gibt auch wieder das beliebte Schachblumen-Quiz der ISU, das Preise bereithält.“ Für Essen und Trinken sorgt die Fleischerei Millahn aus Haseldorf.

Barometer zeigt Stand der Schachblumenblüte an

Wer sich die Schachblumen vor und nach dem Fest ansehen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Auf der Internetseite www.elbmarschenhaus.de informiert das Schachblumenbarometer, darüber, ob es blühende Schachblumen zu sehen gibt. Hier finden sich auch weitere Informationen wie die Wegbeschreibung zur Wiese.

Vor Ort helfen grüne Pfeile ab der Deich-Stöpe in Hetlingen, den Weg zu finden. Das Elbmarschenhaus bittet darum, auf dem Rundweg außerhalb der Absperrung zu bleiben. Pflücken und Ausgraben von Pflanzen ist nicht zulässig, denn die Schachblumen stehen unter strengem Schutz. Es sind auch viele Schachblumen außerhalb der Abzäunung zu sehen, sodass man nah an die empfindliche Pflanze herankommen kann.

Wer ohne Auto kommt, wird belohnt

Leider stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Daher bitten die Veranstalter darum, mit dem Rad, zu Fuß oder dem Bus zu kommen. Parken kann man im Dorf Hetlingen an wenigen zugelassenen Stellen sowie am Klärwerk Hetlingen. Von dort ist ein 15-minütiger Fußweg einzuplanen.

Das Elbmarschenhaus in Haseldorf hat auch geöffnet. © Sina Nalbani | Sina Nalbani

Ab Wedel bzw. Uetersen fahren die Busse (Linie 589) im Stundentakt. Von der Haltestelle Schulstraße in Hetlingen ist es nur noch ein kurzer Fußweg. Alle, die zum Fest ohne Auto kommen, erhalten einen Apfel, gespendet von Bauern aus der Marsch.

Kiebitzfest an Vorgelstation in Wedel mit Führungen

Reicht noch nicht? Dann auf ins Elbmarschenhaus nach Haseldorf. Dort warten weitere Informationen über die Schachblume und zwei Puzzles auf die Besucher. Das Haus ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die aktuelle Kunstausstellung von Peter Japp kann am 21. April zum letzten Mal betrachtet werden.

Der Nabu feiert an der Vogelstation in der Wedeler Marsch das Kiebitzfest. © Nabu Vogelstatopm Wedeler Marsch | Nabu Vogelstation Wedeler Marsch // Thomas Dröse (2), Annegret Wiemann (Kiebitz)

Und wer am 21. April neben der Schachblume einen weiteren Frühlingsboten, den Kiebitz, begrüßen möchte, radelt einfach weiter zum Kiebitzfest in der Nabu-Vogelstation in Wedel. Von 10 bis 16 Uhr lädt der Nabu Hamburg zum beliebten Kiebitzfest rund um die Vogelstation ein, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird. Auf dem Programm stehen vogelkundliche Führungen, Infostände, das Testen von Ferngläsern und Spektiven sowie Spiele, Mitmach-Aktionen und Essen in Bio-Qualität.

Kiebitz zum Vogel des Jahres gewählt

Der Kiebitz (Vanellus vanellus) ist übrigens zum Vogel des Jahres 2024 gewählt worden und löst damit das Braunkehlchen ab. Früher weit verbreitet, steht er heute in der Roten Liste der bedrohten Arten. Rund um die Nabu-Vogelstation lassen sich einige Brutpaare beobachten.

Kiebitz-Paare lassen sich auch an der Nabu-Vogelstation in der Wedeler Marsch beobachten. © Heiner Hofmann | Heiner Hofmann

Um den Fuchs am Plündern der Nester zu hindern, wurde ein Elektrozaun um die Brutstätten gezogen. Sein Gefieder glänzt metallisch grün oder violett. Auffallend sind auch die Federholle auf dem Kopf.

Beim Frühlingsfest im Arboretum Ellerhoop blühen Narzissen

Auch hier gibt es Preise zu gewinnen, wenn man an der Kiebitz-Rallye teilnimmt. Die vogelkundlichen Führungen für Erwachsene starten um 10, 12 und 14 Uhr an der Vogelstation. Für Kinder gibt es spezielle Führungen um 11 und 15 Uhr. Alle Infos finden sich unter www.NABU-Hamburg.de/kiebitzfest.

Am 20. und 21. April (täglich von 10 bis 19 Uhr) können Besucher auch den schönsten Frühlingsgarten des Nordens erleben: Im Arboretum Ellerhoop wird ein Frühlingsfest gefeiert. Auf der 1,5 Hektar großen Wiese im Herzen des Arboretums blühen duftende Dichter-Narzisse.

Frühlingsfest Arboretum: Kinder können Bernsteine suchen

Entlang der Wege sprießen bunte Blumenbänder aus tausenden Hornveilchen, Goldlack, Vergissmeinnicht, Tulpen und Persischen Kaiserkronen. Der seltene Schneeglöckchenbaum und spät blühende Magnoliensorten in tollen Farben erfreuen die Gäste.

Narzissen stehen im Arboretum Ellerhoop in voller Pracht. © Susanne Warda

Auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken. Eine Kopie des größten Baumes der Welt und die Sanddüne mit ihren verborgenen Bernsteinen und Halbedelsteinen warten auf fleißige Schatzsucher, die ihre Fundstücke mit nach Hause nehmen dürfen.

Kunsthandwerker stellen im Arboretum aus

Ein vielfältiges Programm rundet das Wochenende ab. Im Park sind verschiedene Kunsthandwerker mit einem Stand vertreten, die Nützliches und Schönes anbieten. An beiden Tagen beschwingt der Chantychor Elveshörn mit fröhlichen Seemannsliedern. Schunkeln und mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Die Gäste können sich im Café im Münsterhof oder im Garten am Park-Café bei Kaffee und Tee, mit köstlichen Kuchen und Torten, herzhaften Speisen und leckeren Suppen stärken.