Elmshorn. Bisher unbekannte „Feuerteufel“ zerstören mehrere Wagen an der Schloßstraße. Diese Beweise hat die Kripo bisher gesammelt.

In Elmshorn haben Brandstifter einen Lkw abgefackelt. Die Tat datiert aus der Nacht zum Donnerstag. Inzwischen hat die Kripo die Brandursache ermittelt und einen Zeugenaufruf gestartet.

Feuerwehr und Polizei waren um kurz vor 2 Uhr am Donnerstag alarmiert worden. Einsatzort war die Schloßstraße, das 7,5 Tonnen schwere Fahrzeug stand auf einer Parkfläche am Straßenrand vor den Knechtschen Hallen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das ehemals weiße Fahrzeug der Marke MAN bereits im Vollbrand.

Feuer Elmshorn: Zwei in der Nähe parkende Fahrzeuge beschädigt

Durch die enorme Hitze kam es zu Schäden an benachbarten Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben waren ein weiterer Lkw von Daimler sowie ein Kleintransporter der Marke Peugeot betroffen. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Trotz des schnellen Einsatzes der Elmshorner Feuerwehr brannte der Lkw völlig aus. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg | Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

An dem betroffenen Lkw war ein Gefahrgutschild ausgeklappt. Schnell stand jedoch fest, dass der Lkw bis einen elektrischen Hubwagen zum Transport von auf Paletten gelagerter Ware leer war.

Feuerwehr muss Brand unter Atemschutz löschen

Einsatzkräfte unter Atemschutz löschten auf beiden Seiten mit einem Strahlrohr und konnten auf diese Weise die Flammen innerhalb weniger Minuten eindämmen. Während des Einsatzes musste zudem der Aufbau über der Ladefläche demontiert werden, um an alle Brandnester zu gelangen. Abschließend setzte die Feuerwehr Schaum ein, um die letzten Glutnester zu ersticken.

Mit Strahlrohren und später mit Löschschaum erstickten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Flammen. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg | Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

An dem betroffenen Lkw entstand Totalschaden. Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Fahndung nach verdächtigen Personen im Umfeld ein, jedoch ohne Erfolg. Inzwischen haben die Beamten am Brandort Spuren von Brandbeschleunigern entdeckt, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Brandstiftung auszugehen ist.

Bereits im August 2022 war es in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Tatort ebenfalls zu zwei Brandstiftungen gekommen. Erst gingen mehrere Autoreifen und Unrat in Flammen auf, dann brannte ein Kleintransporter. Auch damals sollen die Täter nicht ermittelt worden sein.

Kripo sucht Zeugen, die Hinweise auf die Brandstifter gegen können

Die Kripo Elmshorn sucht jetzt Zeugen. die Hinweise zur genauen Entstehung des Brandes geben können beziehungsweise die verdächtige Personen in Tatotnähe beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121/80 30 entgegengenommen.