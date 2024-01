Groß Nordende. In der Nacht gehen ein Renault und ein Suzuki in Flammen auf. Die Autos sind nur noch Schrott wert. Schaden im fünfstelligen Bereich.

Zwei Autos sind in der Nacht zu Dienstag in Groß Nordende bei einem Feuer zerstört worden. Die Kripo kann nicht ausschließen, dass eine Brandstiftung ursächlich ist. Um den Fall aufzuklären, werden jetzt Zeugen gesucht.

Ein Anwohner meldete sich um kurz vor 4 Uhr über den Notruf bei der Regionalleitstelle in Elmshorn und gab an, dass an der Straße Achtern Hollernbusch ein Pkw in Flammen stehen würde. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatte das Feuer bereits auf einen weiteren Wagen übergegriffen.

Feuer in Groß Nordende zerstört Renault Kastenwagen und einen Suzuki

Laut den Polizeiangaben waren ein Renault Kastenwagen sowie ein daneben abgestellter Kleinwagen der Marke Suzuki betroffen. Erste Befürchtung, dass die Flammen auch auf ein in der Nähe befindliches Haus übergreifen könnten, bestätigten sich nicht. Allerdings geriet eine angrenzende Hecke in Brand..

Laut Polizeiangaben sind die beiden betroffenen Fahrzeuge als Totalschaden einzustufen. Den Zweitwert beider Fahrzeuge schätzen die Beamten auf 22.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sind sowohl ein technischer Defekt als auch eine Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen. Aufgrund des starken Schadensbildes sind weitergehende Angaben erst nach eingehenden Untersuchungen möglich.

Zwei Autos brennen aus: Kripo sucht Zeugen, um die Ursache aufklären zu können

Das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizei in Pinneberg, das für Brandermittlungen zuständig ist, ist mit dem Fall befasst. Die Ermittler bitten um Hinweise, die zur Klärung des Brandgeschehens beitragen können.

Von Interesse ist etwa, ob jemand in der Nacht verdächtige Personen im Umkreis des Brandortes beobachtet hat. Hinweise dazu werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegengenommen..