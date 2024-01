Elmshorn. Mitten in der Nacht steht das Auto am Alten Markt in Flammen. Ein weiterer Wagen wird beschädigt. Die Polizei hat einen Verdacht.

Es war offenbar Brandstiftung: Ein Pkw-Brand in einem öffentlichen Parkhaus in Elmshorn hat in der Nacht zu Freitag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 0.45 Uhr war das Feuer im mehrstöckigen Apcoa-Parkhaus am Alten Markt, das zu einem größeren Geschäftszentrum rund um das CCE gehört, von einem Anwohner gemeldet worden. Trotz eines schnellen Einsatzes der Feuerwehr war das Fahrzeug nicht zu retten.

Als die Feuerwehrleute am Flamweg eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude fest und forderten weitere Einsatzkräfte nach. Unter Atemschutz und sehr schlechten Sichtbedingungen erreichte der erste Löschtrupp den Brandherd.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlägt starker Rauch aus dem Gebäude

Dieser bestand aus einem Auto der Marke Audi, der beim, Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand stand. Zum Glück standen keine weiteren Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe, sodass die Flammen nicht auf andere Pkw übergriffen.

Allerdings wurde ein Kia durch die enorme Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dank eines massiven Löscheinsatzes konnte das Feuer innerhalb von wenigen Minuten gelöscht werden.

Der Audi selbst wurde ein Raub der Flammen. Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert. Es kam auch zu einem leichten Schaden am Gebäude. Das Parkhaus wird während der Geschäftszeit von Kunden genutzt, steht aber auch Dauermietern rund um die Uhr zur Verfügung und ist daher ohne Einschränkungen betretbar.

Audi brennt im Parkhaus: Polizei schätzt Schaden auf 21.000 Euro

Hinsichtlich der Brandursache hat die Kripo Elmshorn noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Sie gibt die Höhe des Schadens mit 21.000 Euro an. Ein technischer Defekt an dem Audi Cabrio wird inzwischen als unwahrscheinlich angesehen.

Die Ermittler gehen auch aufgrund der Uhrzeit davon aus, dass es sich um eine Brandstiftung gehandelt hat. Zeugen, die zu dieser Uhrzeit verdächtige Personen im Parkhaus oder dessen Umgebung beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 melden. Möglicherweise kann die Polizei auch auf Bilder aus einer Videoüberwachung zurückgreifen.