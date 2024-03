Seester/Elmshorn. Zwischen Seester und Elmshorn war der Mann mit seinem Polo unterwegs und gefährdete andere Autofahrer. Was ihm nun vorgeworfen wird.

Mit seiner halsbrecherischen Fahrweise hat ein 21 Jahre alter Autofahrer die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Am Ende war der junge Mann sowohl seinen Führerschein als auch seinen Fahrzeugschlüssel los, weil er nicht nur zu schnell, sondern auch vollgepumpt mit Drogen hinter dem Steuer saß.

Am Mittwoch stieß eine zivile Streife der Polizei an der Straße Kurzenmoor in Seester (Landesstraße 109) auf den VW Polo, der aus Richtung Seester kommend in Richtung Elmshorn unterwegs war. Dessen Fahrer fiel den Polizeibeamten nicht nur durch seine überhöhte Geschwindigkeit auf, auch wurde das Fahrzeug in Kurvenbereichen mehrmals auf die Gegenfahrbahn gelenkt.

VW Polo überholte auf der L109 andere Fahrzeuge in kaum einsehbaren Bereichen

Auch überholte der Wagen andere Fahrzeuge in kaum einsehbaren Bereichen und überschritt zum Teil die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Kilometer pro Stunde.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Ortseingang von Elmshorn. Dabei fiel ihnen schnell auf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv.

Daraufhin musste der 21-Jährige mit zur Blutprobe auf die Wache kommen, wo ein hinzugerufener Arzt in Aktion trat. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel des VW sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Autofahrer wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen

Der junge Mann wird sich unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er nach Hause gehen.