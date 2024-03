Elmshorn. Spektakulärer Supermarkt-Raub: Kurz nach Geschäftsschluss gelangt der Mann bis ins Mitarbeiterbüro, wo er mit einer Schusswaffe droht.

Raubüberfall auf Rewe: Ein maskierter Mann hat am späten Mittwochabend den Supermarkt an der Westerstraße in Elmshorn überfallen. Er erbeutete offenbar einen Geldbetrag in erheblicher Höhe. Eine Großfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Betroffen war der kürzlich renovierte Rewe-Markt an der Westerstraße, der bis 23 Uhr geöffnet hat. Der Raubüberfall ereignete sich genau elf Minuten nach Geschäftsschluss. Der Täter kannte offenbar die Gegebenheiten vor Ort.

Raub auf Rewe-Markt: Täter kam nach Geschäftsschluss durch Hintertür

Der etwa 35 Jahre alte Mann betrat den Polizeiangaben zufolge um 23.11 Uhr über eine – zu diesem Zeitpunkt unverschlossene – Tür im rückwärtigen Bereich den Komplex. Der Eingang führt zu den Büroräumen des Supermarktes.

Dort traf der Täter auf mehrere Mitarbeiter. Der Mann bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Das Geld verstaute er in einer mitgebrachten weißen Stofftasche. Welche Summe der Mann genau erbeutete, soll laut Polizei nicht feststehen. Es soll sich jedoch um einen höheren Betrag handeln.

Täter ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und sprach fließend Hochdeutsch

Im Anschluss flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig, hat dunkles, lockiges Haar und sprach fließend Hochdeutsch. Seine Bekleidung bestand aus einer schwarzen Hose, einem gelben T-Shirt, einem schwarzen Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen.

Neben einem Base-Cap mit der Aufschrift „NYC“ trug der Täter einen farbigen Mundschutz oder ein farbiges Tuch vor dem Mund. Zudem führte er eine weiße Stofftasche mit sich. Die Opfer des Überfalls meinen sich übereinstimmend zu erinnern, dass der Räuber sowohl die Hose als auch den Pullover „auf links gedreht“ getragen hat.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter entweder über die B431 oder aber über Nebenstraßen wie Hafenstraße, Klostersande, Blücherstraße, Eichenstraße oder Ollnsstraße geflüchtet sein könnte. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit allen verfügbaren Streifenwagen blieb erfolglos.

Nach Raubüberfall auf Rewe: Kripo sucht Zeugen der Tat

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiaußenstelle in Elmshorn übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die die beschriebene Person am Tatabend in der Nähe des Supermarktes gesehen haben oder etwas zur Fluchtrichtung des Mannes sagen können. Möglicherweise hat der Täter das Areal rund um den Supermarkt bereits einige Tage vorher ausgespäht. Hinweise unter Telefon 04121/80 30.