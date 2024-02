Rellingen. Adipositas: Die Jubiläumsausgabe der NDR-Show begleitet Familie Kreisel dabei, endlich gesund zu leben. Was die Eheleute dazu sagen.

Das Schlimmste seien die „Hafer-Tage“ gewesen. „So schrecklich sie auch waren und so ungern ich da noch mal durch müsste, ich würde es aber machen, weil ich weiß, dass es danach viel einfacher war“, sagt Gernot Kreisel (59) aus Rellingen. Mit seiner Frau Nicole (54) hat er an der beliebten NDR-TV-Gesundheitsshow Ernährungs-Docs teilgenommen, die an diesem Montag (4. März, 21 Uhr) ausgestrahlt wird. Zum ärztlichen Experten-Team des Formats zählt auch Dr. Matthias Riedl, der im Abendblatt viele Tipps gibt und auch einen Ernährungs-Podcast anbietet.